AZCUÉ FUE SELECCIONADO PARA PARTICIPAR DE UN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INTENDENTES SOBRE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

El intendente de Concordia participará en Panamá de una experiencia de

trabajo, formación e intercambio junto a 25 líderes de América Latina. Su

participación fue seleccionada por la Red de Innovación Local (RIL) y el

Centre for Public Impact (CPI), quienes cubrirán la totalidad de los gastos

del viaje.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, fue uno de los 5 líderes en

innovación de municipios de la Argentina elegidos por la Red de Innovación

Local (RIL) y el Centre for Public Impact (CPI) para participar de la

segunda edición de Alcaldes + Innovadores, un encuentro internacional que

reunirá del 27 al 29 de agosto en Panamá a 25 alcaldes y alcaldesas de

nueve países de América Latina.

La participación de Azcué se da en el marco de una convocatoria y selección

realizada por las instituciones organizadoras, a los líderes más

innovadores de América Latina. Se trata de una instancia de trabajo,

formación e intercambio de experiencias de gestión, orientada a incorporar

nuevas herramientas y generar vínculos de cooperación con gobiernos locales

de la región.

El encuentro reunirá a representantes de Argentina, Brasil, Chile,

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Uruguay, con el objetivo de

conectar a los líderes locales con tendencias globales de innovación,

compartir experiencias concretas y desarrollar herramientas que puedan

contribuir a mejorar las políticas públicas y la gestión de las ciudades.

*UNA AGENDA DE TRABAJO CON FOCO EN LA INNOVACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS*

Durante la experiencia, los participantes trabajarán sobre distintos

enfoques y metodologías vinculados con la innovación pública, el diseño de

políticas centradas en las personas y la generación de soluciones para los

desafíos que enfrentan actualmente las ciudades.

La agenda fue desarrollada conjuntamente por RIL, CPI, el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Taiwán por la

Democracia (TFD), combinando el conocimiento territorial de los gobiernos

locales con metodologías y experiencias internacionales.

Entre los objetivos del programa se encuentran la conformación de una

comunidad regional de alcaldes y alcaldesas que puedan impulsar proyectos

de colaboración, el conocimiento de soluciones innovadoras que ya se están

implementando en distintas ciudades y el fortalecimiento de las capacidades

para diseñar y ejecutar políticas públicas de mayor impacto.

Para Concordia, la participación representa además una oportunidad para

conocer experiencias de otras ciudades, incorporar herramientas de gestión

y establecer vínculos con gobiernos y organizaciones que puedan contribuir

a los procesos de transformación que la ciudad está llevando adelante.

*UNA OPORTUNIDAD DE INTERCAMBIO PARA FORTALECER LA GESTIÓN LOCAL*

RIL trabaja desde hace 12 años en el fortalecimiento de liderazgos locales

y actualmente conecta a más de 1.000 gobiernos locales de 26 países, junto

a más de 100 organizaciones y una comunidad de más de 10.000 servidores

públicos.

Por su parte, el Centre for Public Impact es una organización global de

aprendizaje que trabaja para construir sociedades resilientes y prósperas a

partir de nuevas formas de pensar y desarrollar la acción de los gobiernos.

La participación de Concordia en este espacio internacional se suma a una

agenda de gestión que busca incorporar conocimiento, profesionalizar las

capacidades del Estado municipal y generar nuevas oportunidades de

cooperación para afrontar los desafíos de la ciudad.