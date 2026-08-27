AZCUÉ FUE SELECCIONADO PARA PARTICIPAR DE UN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INTENDENTES SOBRE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

El intendente de Concordia participará en Panamá de una experiencia de
trabajo, formación e intercambio junto a 25 líderes de América Latina. Su
participación fue seleccionada por la Red de Innovación Local (RIL) y el
Centre for Public Impact (CPI), quienes cubrirán la totalidad de los gastos
del viaje.
El intendente de Concordia, Francisco Azcué, fue uno de los 5 líderes en
innovación de municipios de la Argentina elegidos por la Red de Innovación
Local (RIL) y el Centre for Public Impact (CPI) para participar de la
segunda edición de Alcaldes + Innovadores, un encuentro internacional que
reunirá del 27 al 29 de agosto en Panamá a 25 alcaldes y alcaldesas de
nueve países de América Latina.
La participación de Azcué se da en el marco de una convocatoria y selección
realizada por las instituciones organizadoras, a los líderes más
innovadores de América Latina. Se trata de una instancia de trabajo,
formación e intercambio de experiencias de gestión, orientada a incorporar
nuevas herramientas y generar vínculos de cooperación con gobiernos locales
de la región.
El encuentro reunirá a representantes de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Uruguay, con el objetivo de
conectar a los líderes locales con tendencias globales de innovación,
compartir experiencias concretas y desarrollar herramientas que puedan
contribuir a mejorar las políticas públicas y la gestión de las ciudades.
*UNA AGENDA DE TRABAJO CON FOCO EN LA INNOVACIÓN Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS*
Durante la experiencia, los participantes trabajarán sobre distintos
enfoques y metodologías vinculados con la innovación pública, el diseño de
políticas centradas en las personas y la generación de soluciones para los
desafíos que enfrentan actualmente las ciudades.
La agenda fue desarrollada conjuntamente por RIL, CPI, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación Taiwán por la
Democracia (TFD), combinando el conocimiento territorial de los gobiernos
locales con metodologías y experiencias internacionales.
Entre los objetivos del programa se encuentran la conformación de una
comunidad regional de alcaldes y alcaldesas que puedan impulsar proyectos
de colaboración, el conocimiento de soluciones innovadoras que ya se están
implementando en distintas ciudades y el fortalecimiento de las capacidades
para diseñar y ejecutar políticas públicas de mayor impacto.
Para Concordia, la participación representa además una oportunidad para
conocer experiencias de otras ciudades, incorporar herramientas de gestión
y establecer vínculos con gobiernos y organizaciones que puedan contribuir
a los procesos de transformación que la ciudad está llevando adelante.
*UNA OPORTUNIDAD DE INTERCAMBIO PARA FORTALECER LA GESTIÓN LOCAL*
RIL trabaja desde hace 12 años en el fortalecimiento de liderazgos locales
y actualmente conecta a más de 1.000 gobiernos locales de 26 países, junto
a más de 100 organizaciones y una comunidad de más de 10.000 servidores
públicos.
Por su parte, el Centre for Public Impact es una organización global de
aprendizaje que trabaja para construir sociedades resilientes y prósperas a
partir de nuevas formas de pensar y desarrollar la acción de los gobiernos.
La participación de Concordia en este espacio internacional se suma a una
agenda de gestión que busca incorporar conocimiento, profesionalizar las
capacidades del Estado municipal y generar nuevas oportunidades de
cooperación para afrontar los desafíos de la ciudad.
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