CURSO Y EXAMEN PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR EN VILLA ADELA

La Dirección de Tránsito y Transporte y la Coordinación de

Descentralización Institucional de la Municipalidad de Concordia, informan

que durante los días 1 y 3 de septiembre, estarán realizando el curso y

examen para obtener la licencia de conducir en el barrio La Bianca.

Las actividades tendrán lugar en el NODO Villa Adela, en calle Pública y

López y Planes, de la siguiente manera:

Martes 1 de septiembre, de 8 a 12:30 horas, curso.

Jueves 3 de septiembre, de 9 a 11:30 horas, examen.

Para mayor información, comunicarse al 345 412 9168.