Local Concordia

CURSO Y EXAMEN PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR EN VILLA ADELA

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 6 horas · 137 lecturas · 1 min de lectura

 

La Dirección de Tránsito y Transporte y la Coordinación de
Descentralización Institucional de la Municipalidad de Concordia, informan
que durante los días 1 y 3 de septiembre, estarán realizando el curso y
examen para obtener la licencia de conducir en el barrio La Bianca.

Las actividades tendrán lugar en el NODO Villa Adela, en calle Pública y
López y Planes, de la siguiente manera:

Martes 1 de septiembre, de 8 a 12:30 horas, curso.

Jueves 3 de septiembre, de 9 a 11:30 horas, examen.

Para mayor información, comunicarse al 345 412 9168.

 

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