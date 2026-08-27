Sastre cuestionó el cartel de Sitio de Memoria, negó que esté probado que allí funcionó un centro clandestino y pidió retirarlo

La reinstalación del cartel que señaliza al Regimiento N° 6 Blandengues de Concordia como Sitio de Memoria generó una fuerte polémica. Tras la jornada organizada por la Multisectorial de Derechos Humanos, el concejal del "Juntos por Entre Ríos" Felipe Sastre difundió un comunicado en el que cuestionó tanto el contenido de la señalización como el procedimiento utilizado para su colocación.

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El cartel fue reinstalado durante la Jornada por la Memoria, la Verdad y la Justicia, desarrollada el sábado, con actividades culturales, talleres artísticos, radio abierta, música y un acto central con representantes de organismos de Derechos Humanos.

La señalización identifica al lugar como un espacio vinculado con los hechos ocurridos durante la última dictadura militar. Sin embargo, Sastre sostuvo que, tras revisar los antecedentes de las causas judiciales mencionadas, “no está comprobado que los hechos en cuestión hayan tenido lugar en nuestro Regimiento”.

En su comunicado, el edil del "Juntos por Entre Ríos" comenzó destacando las distintas funciones que, según expresó, cumple actualmente el Regimiento N° 6 Blandengues en la comunidad de Concordia.

Mencionó, entre otras actividades, la realización de actos patrios, el funcionamiento de una escuela de oficios y el alojamiento de familias evacuadas durante las crecidas del río Uruguay.

Luego aclaró que no cuestiona la lucha histórica de las orgranizaciones de Derechos Humanos por la memoria, la verdad y la justicia, aunque manifestó su desacuerdo con el contenido del cartel.

“Nadie discute el rol de las organizaciones de derechos humanos en su histórica lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Pero el problema justamente es que ese cartel afirma algo que no es cierto”, expresó.

Sastre argumentó que, a su entender, los antecedentes judiciales no permitirían afirmar de manera concluyente que en el Regimiento hayan ocurrido los hechos que motivaron su señalización como Sitio de Memoria.

El concejal también señaló que militares que prestaron servicios en el lugar se sienten ofendidos por la caracterización y recordó el testimonio de una persona cercana que, según relató, cuestionaba la posibilidad de que un centro clandestino de detención hubiera funcionado en un lugar al que concurría junto a su familia.

En otro tramo del comunicado, Sastre cuestionó lo que consideró un uso político de la temática por parte de dirigentes del peronismo y del kirchnerismo.

En ese sentido, realizó referencias históricas al rol del peronismo durante distintos períodos de la historia argentina, mencionó la postura de Ítalo Luder en el regreso de la democracia y los indultos dispuestos durante la presidencia de Carlos Menem.

También incluyó críticas a dirigentes y figuras vinculadas con el kirchnerismo, entre ellas las causas relacionadas con el programa Sueños Compartidos y las condenas o investigaciones por corrupción de exfuncionarios.

Para el edil, estos antecedentes forman parte de una discusión política que, según planteó, se mezcla con el debate sobre la señalización del Regimiento.

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Sastre está relacionado con la instalación física del cartel en el espacio público.

El concejal aseguró que la estructura reinstalada no contaría con la autorización de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Concordia ni con aprobación del Concejo Deliberante.

“Vivimos en un Estado de Derecho donde las intervenciones sobre el espacio público requieren su aprobación por medio de los canales institucionales correspondientes”, sostuvo.

Según su postura, permitir que organizaciones o particulares instalen estructuras permanentes en la vía pública sin cumplir con los procedimientos correspondientes podría generar un precedente para futuras intervenciones.

Por ese motivo, fue contundente al pedir que el cartel sea retirado.

“El cartel bajo esas condiciones debería ser indefectiblemente removido sin mayor discusión”, afirmó Sastre.

La reinstalación del cartel se produjo luego de que la señalización original, colocada en diciembre de 2021, fuera afectada en distintas oportunidades por fenómenos climáticos. Tras una nueva desaparición de la estructura en 2024, organismos y organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos impulsaron una colecta para reunir fondos y concretar su reposición.

La jornada del sábado permitió finalmente volver a instalar la señalización en inmediaciones del Regimiento N° 6 Blandengues, con la participación de integrantes de organismos de Derechos Humanos, sindicatos, centros de estudiantes, facultades y organizaciones sociales.

Ahora, el comunicado de Felipe Sastre abrió una nueva polémica en torno al contenido de la señalización, la historia vinculada al lugar y las autorizaciones necesarias para la instalación de estructuras en el espacio público.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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