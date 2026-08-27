Jorge Mendieta asumirá como concejal de Concordia este jueves

El Concejo Deliberante de Concordia tomará juramento este jueves 27 de agosto a Jorge Antonio Mendieta, quien asumirá formalmente una banca en representación del bloque Más para Entre Ríos.

La incorporación del dirigente justicialista quedó habilitada luego de que la Presidencia del cuerpo legislativo recibiera formalmente el acta resolutiva emitida por la Junta Electoral, mediante la cual se validó su incorporación como nuevo integrante del Concejo.

El juramento se realizará durante el desarrollo de la 23ª Sesión Ordinaria, donde el acto estará incluido en el orden del día. Una vez cumplida esta instancia, Mendieta quedará formalmente habilitado para ocupar su banca y participar en el debate y la votación de los proyectos que sean tratados por el cuerpo.

La llegada de Mendieta al Concejo Deliberante se produce tras el fallecimiento del concejal justicialista Guillermo Satalía Méndez, quien murió a los 52 años luego de atravesar problemas de salud.

Satalía Méndez había solicitado en abril autorización para ausentarse de las sesiones y, durante ese período, el bloque había mantenido su integración. Su fallecimiento generó finalmente una vacante que debía ser cubierta de acuerdo con lo establecido por la legislación municipal.

El artículo 74 de la Ley Orgánica de Municipios establece que, ante el fallecimiento de un concejal, la Presidencia del cuerpo debe comunicar la vacancia a la Junta Electoral para que se expida el diploma correspondiente al suplente que debe ocupar la banca.

Mendieta había integrado en quinto lugar la lista de candidatos a concejales del peronismo que acompañó a Armando Gay en las elecciones de 2023. En aquella nómina figuraban también Pablo Bovino, Claudia Villalba, Carolina Amiano y Guillermo Satalía Méndez.

La incorporación de Mendieta al Concejo se produce en un contexto de creciente exposición pública del dirigente, quien durante los últimos meses mantuvo distintos cruces con referentes del oficialismo municipal.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la recolección de residuos y la declaración de emergencia ambiental impulsada por la actual gestión. Mendieta defendió el funcionamiento del sistema durante la administración anterior y cuestionó la decisión de avanzar con una concesión parcial del servicio.

También protagonizó cruces políticos vinculados al cierre del Instituto de Viviendas y Tierras Autárquico Municipal (INVYTAM) y respondió públicamente a las críticas del intendente Francisco Azcué sobre la situación recibida por la actual gestión al asumir en diciembre de 2023.

En las últimas semanas, además, cuestionó medidas municipales relacionadas con el control de ampliaciones no declaradas, el canon para los feriantes de San Cayetano y el proceso de privatización parcial de la recolección de residuos.

Con su juramento, Jorge Mendieta quedará formalmente incorporado al Concejo Deliberante de Concordia y comenzará a participar de la actividad legislativa desde la sesión de este jueves.

Su llegada permitirá completar la banca que quedó vacante tras el fallecimiento de Satalía Méndez y sumará al recinto a un dirigente que en los últimos meses se mostró crítico de distintas decisiones de la gestión del intendente Francisco Azcué.

La sesión del 27 de agosto marcará así el inicio formal de Mendieta como concejal y abrirá una nueva etapa dentro del bloque justicialista del cuerpo legislativo local.

Fuente: Ciudad Satélite noticias

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