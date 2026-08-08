*A PARTIR DEL LUNES 10 SE CIERRA EL ACCESO A LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA
DEFENSA SUR*
La Municipalidad de Concordia informa que a partir del lunes 10 de agosto y
en virtud de las medidas preventivas que se llevan adelante por el fenómeno
de "El Niño", se cerrará el acceso a la Estación de Bombeo ubicada en la
Defensa Sur.
La medida abarca tanto al tránsito vehícular como peatonal por lo que se
solicita a la comunidad respetar las señalizaciones que habrá en el lugar.
Desde el Municipio se continúa trabajando en el marco de las acciones
dispuestas para mitigar el impacto del fenómeno meteorológico anunciado
para los próximos meses.
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!