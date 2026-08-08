*A PARTIR DEL LUNES 10 SE CIERRA EL ACCESO A LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA

DEFENSA SUR*

La Municipalidad de Concordia informa que a partir del lunes 10 de agosto y

en virtud de las medidas preventivas que se llevan adelante por el fenómeno

de "El Niño", se cerrará el acceso a la Estación de Bombeo ubicada en la

Defensa Sur.

La medida abarca tanto al tránsito vehícular como peatonal por lo que se

solicita a la comunidad respetar las señalizaciones que habrá en el lugar.

Desde el Municipio se continúa trabajando en el marco de las acciones

dispuestas para mitigar el impacto del fenómeno meteorológico anunciado

para los próximos meses.