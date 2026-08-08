*El Lago de Salto Grande se consolidó como uno de los destinos termales más

elegidos durante las vacaciones de invierno*

El corredor turístico administrado por la

Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) volvió a

posicionarse entre los destinos termales más elegidos de la región durante

las vacaciones de invierno 2026, con visitantes provenientes de distintas

provincias argentinas y de varios países, consolidando al Lago de Salto

Grande como una propuesta turística atractiva durante todo el año.

El informe elaborado por CODESAL refleja un importante movimiento turístico

a lo largo de julio, impulsado por el calendario escalonado del receso

invernal de las provincias argentinas y de la República Oriental del

Uruguay, lo que permitió sostener un flujo constante de visitantes durante

todo el mes.

En cuanto a la procedencia de los turistas nacionales, la provincia de

Buenos Aires encabezó el ranking con el 56,5 por ciento de los registros,

seguida por Córdoba (14,1 por ciento), Santa Fe (9,2 por ciento) y Misiones

(5,2 por ciento). Además, llegaron visitantes desde Mendoza, Neuquén,

Corrientes, Formosa, San Luis, Chaco, Chubut, Río Negro, Tucumán y Tierra

del Fuego.

A nivel internacional, Uruguay se consolidó como el principal mercado

emisor, representando el 79,1 por ciento de los visitantes extranjeros.

También se registró el ingreso de turistas provenientes de Brasil,

Paraguay, China, Suiza, España y Sudáfrica, reafirmando el posicionamiento

regional e internacional del destino.

Si bien el informe muestra una leve disminución en los ingresos respecto de

la temporada 2025, la diferencia fue de poco más de un punto porcentual: el

48,92 por ciento de los ingresos corresponde a 2026 frente al 51,08 por

ciento registrado el año anterior. En un contexto complejo para la

actividad turística, el corredor administrado por CODESAL logró sostener un

importante nivel de visitantes, resultado del trabajo permanente en

infraestructura, servicios y promoción del destino.

Además del turismo de larga distancia, el Lago de Salto Grande y las Termas

del Ayuí fueron elegidos como una experiencia complementaria por quienes

vacacionaron en otros destinos de Entre Ríos y de la costa uruguaya. Las

termas continúan destacándose por sus aguas 100 por ciento termales del

Acuífero Guaraní, el entorno natural, la calidad de los servicios, la

limpieza de las instalaciones y las condiciones de seguridad para disfrutar

en familia.

El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, sostuvo que "el

turismo es una actividad estratégica para el desarrollo de Entre Ríos

porque genera empleo, impulsa las economías regionales y pone en valor

nuestros recursos naturales. Que el Lago de Salto Grande mantenga un nivel

de visitantes tan importante, incluso en un contexto desafiante para el

sector, demuestra que las inversiones en infraestructura, la mejora de los

servicios y la promoción sostenida dan resultados”.

Por su parte el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, destacó que "estos

indicadores reflejan que el Lago de Salto Grande continúa siendo un destino

elegido por visitantes de distintos puntos del país y del exterior. Nuestro

compromiso es seguir mejorando la infraestructura, los servicios y cada uno

de los espacios que administramos para ofrecer una experiencia de calidad,

consolidando a Concordia como un destino turístico competitivo durante todo

el año".

Desde CODESAL, organismo dependiente de la Secretaría General de la

Gobernación, se continúa trabajando en políticas públicas orientadas a

fortalecer el turismo, promover el desarrollo regional y potenciar los

atractivos naturales, recreativos y termales del Lago de Salto Grande como

uno de los principales destinos turísticos de Entre Ríos.