*El Lago de Salto Grande se consolidó como uno de los destinos termales más
elegidos durante las vacaciones de invierno*
El corredor turístico administrado por la
Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) volvió a
posicionarse entre los destinos termales más elegidos de la región durante
las vacaciones de invierno 2026, con visitantes provenientes de distintas
provincias argentinas y de varios países, consolidando al Lago de Salto
Grande como una propuesta turística atractiva durante todo el año.
El informe elaborado por CODESAL refleja un importante movimiento turístico
a lo largo de julio, impulsado por el calendario escalonado del receso
invernal de las provincias argentinas y de la República Oriental del
Uruguay, lo que permitió sostener un flujo constante de visitantes durante
todo el mes.
En cuanto a la procedencia de los turistas nacionales, la provincia de
Buenos Aires encabezó el ranking con el 56,5 por ciento de los registros,
seguida por Córdoba (14,1 por ciento), Santa Fe (9,2 por ciento) y Misiones
(5,2 por ciento). Además, llegaron visitantes desde Mendoza, Neuquén,
Corrientes, Formosa, San Luis, Chaco, Chubut, Río Negro, Tucumán y Tierra
del Fuego.
A nivel internacional, Uruguay se consolidó como el principal mercado
emisor, representando el 79,1 por ciento de los visitantes extranjeros.
También se registró el ingreso de turistas provenientes de Brasil,
Paraguay, China, Suiza, España y Sudáfrica, reafirmando el posicionamiento
regional e internacional del destino.
Si bien el informe muestra una leve disminución en los ingresos respecto de
la temporada 2025, la diferencia fue de poco más de un punto porcentual: el
48,92 por ciento de los ingresos corresponde a 2026 frente al 51,08 por
ciento registrado el año anterior. En un contexto complejo para la
actividad turística, el corredor administrado por CODESAL logró sostener un
importante nivel de visitantes, resultado del trabajo permanente en
infraestructura, servicios y promoción del destino.
Además del turismo de larga distancia, el Lago de Salto Grande y las Termas
del Ayuí fueron elegidos como una experiencia complementaria por quienes
vacacionaron en otros destinos de Entre Ríos y de la costa uruguaya. Las
termas continúan destacándose por sus aguas 100 por ciento termales del
Acuífero Guaraní, el entorno natural, la calidad de los servicios, la
limpieza de las instalaciones y las condiciones de seguridad para disfrutar
en familia.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, sostuvo que "el
turismo es una actividad estratégica para el desarrollo de Entre Ríos
porque genera empleo, impulsa las economías regionales y pone en valor
nuestros recursos naturales. Que el Lago de Salto Grande mantenga un nivel
de visitantes tan importante, incluso en un contexto desafiante para el
sector, demuestra que las inversiones en infraestructura, la mejora de los
servicios y la promoción sostenida dan resultados”.
Por su parte el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, destacó que "estos
indicadores reflejan que el Lago de Salto Grande continúa siendo un destino
elegido por visitantes de distintos puntos del país y del exterior. Nuestro
compromiso es seguir mejorando la infraestructura, los servicios y cada uno
de los espacios que administramos para ofrecer una experiencia de calidad,
consolidando a Concordia como un destino turístico competitivo durante todo
el año".
Desde CODESAL, organismo dependiente de la Secretaría General de la
Gobernación, se continúa trabajando en políticas públicas orientadas a
fortalecer el turismo, promover el desarrollo regional y potenciar los
atractivos naturales, recreativos y termales del Lago de Salto Grande como
uno de los principales destinos turísticos de Entre Ríos.
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