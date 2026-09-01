*ABORDAJE TERRITORIAL EN BARRIO LOS BARRIOS LOS PÁJAROS *

La Municipalidad de Concordia llevará adelante un nuevo Abordaje

Territorial, una iniciativa que tiene como objetivo acercar el Estado

municipal a los barrios y facilitar el acceso de los vecinos a los

diferentes servicios, trámites y programas que brinda el Municipio.

La jornada se desarrollará este sábado 5 de septiembre, de 11:00 a 15:00

horas, en el predio SEDRONAR, ubicado en República Árabe Siria y Los

Ruiseñores, en el barrio Los Pájaros.

En esta oportunidad, el abordaje estará destinado a los vecinos de los

barrios Los Pájaros, Capricornio, Gobernador Cresto, San Jorge, Fátima II y

San Francisco Este y Oeste, quienes podrán acercarse para realizar

consultas, recibir asesoramiento y acceder a distintas prestaciones

municipales.

Durante la jornada estarán presentes más de 20 áreas del Municipio, que

brindarán atención directa a la comunidad y permitirán a los vecinos

resolver inquietudes y realizar distintos trámites y gestiones sin

necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.

Entre las propuestas se encuentran servicios y atenciones vinculados a

salud, trámites, documentación, licencia de conducir, tarjeta SUBE,

atención veterinaria, capacitación sobre manipulación de alimentos, además

de información y asesoramiento sobre programas y servicios municipales.

Desde la Municipalidad de Concordia se destacó que estos abordajes forman

parte de una política de cercanía y presencia territorial, que busca

fortalecer el vínculo con los vecinos y generar espacios donde puedan

plantear sus necesidades y encontrar respuestas concretas.

De esta manera, el Municipio continúa profundizando una gestión cercana,

llevando sus áreas y servicios directamente a los barrios y promoviendo una

atención más accesible para toda la comunidad.

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