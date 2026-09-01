*ABORDAJE TERRITORIAL EN BARRIO LOS BARRIOS LOS PÁJAROS *
La Municipalidad de Concordia llevará adelante un nuevo Abordaje
Territorial, una iniciativa que tiene como objetivo acercar el Estado
municipal a los barrios y facilitar el acceso de los vecinos a los
diferentes servicios, trámites y programas que brinda el Municipio.
La jornada se desarrollará este sábado 5 de septiembre, de 11:00 a 15:00
horas, en el predio SEDRONAR, ubicado en República Árabe Siria y Los
Ruiseñores, en el barrio Los Pájaros.
En esta oportunidad, el abordaje estará destinado a los vecinos de los
barrios Los Pájaros, Capricornio, Gobernador Cresto, San Jorge, Fátima II y
San Francisco Este y Oeste, quienes podrán acercarse para realizar
consultas, recibir asesoramiento y acceder a distintas prestaciones
municipales.
Durante la jornada estarán presentes más de 20 áreas del Municipio, que
brindarán atención directa a la comunidad y permitirán a los vecinos
resolver inquietudes y realizar distintos trámites y gestiones sin
necesidad de trasladarse hasta las dependencias municipales.
Entre las propuestas se encuentran servicios y atenciones vinculados a
salud, trámites, documentación, licencia de conducir, tarjeta SUBE,
atención veterinaria, capacitación sobre manipulación de alimentos, además
de información y asesoramiento sobre programas y servicios municipales.
Desde la Municipalidad de Concordia se destacó que estos abordajes forman
parte de una política de cercanía y presencia territorial, que busca
fortalecer el vínculo con los vecinos y generar espacios donde puedan
plantear sus necesidades y encontrar respuestas concretas.
De esta manera, el Municipio continúa profundizando una gestión cercana,
llevando sus áreas y servicios directamente a los barrios y promoviendo una
atención más accesible para toda la comunidad.
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