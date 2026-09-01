*FERIAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y EMPRENDEDORES *

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y

Emprendedurismo, invita a la comunidad a participar de las distintas

propuestas de comercialización y promoción de emprendedores de la economía

social que se desarrollarán durante el mes de septiembre.

En la Plaza 25 de Mayo se llevará adelante la Feria de Emprendedores de la

Economía Social, con una amplia variedad de productos y propuestas

elaboradas por emprendedores locales.

La feria se realizará los días jueves 3 y viernes 4; miércoles 9 y jueves

10; y miércoles 16 y jueves 17 de septiembre, en el horario de 8:00 a 20:00

horas.

Asimismo, el domingo 6 de septiembre se realizará una nueva edición de la

Feria Paseo del Río – Edición Invierno, una propuesta que reúne a

emprendedores y productores locales en un espacio al aire libre.

La actividad tendrá lugar de 14:00 a 18:00 horas en el Parque San Carlos,

en la zona de Belgrano y Arruabarrena.

Desde el Municipio se destacó la importancia de continuar generando

espacios de comercialización que permitan a los emprendedores locales

visibilizar sus productos, fortalecer sus iniciativas y promover el

desarrollo de la economía social en Concordia.

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