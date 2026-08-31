*JORNADA DE ACTUALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE BENEFICIOS SUBE*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y

Transporte, llevará adelante una jornada destinada a la actualización y

extensión de los beneficios de la tarjeta SUBE para estudiantes, docentes y

personas con discapacidad.

La actividad se realizará el viernes 4 de septiembre, de 8:00 a 12:00

horas, en la escuela "Pancho" Ramírez, ubicada en Odiard y avenida

Presidente Illia.

En el caso de no poseer tarjeta SUBE, para poder otorgarle una, debe

presentarse con fotocopia de DNI.

*TRÁMITES*