*JORNADA DE ACTUALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE BENEFICIOS SUBE*
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y
Transporte, llevará adelante una jornada destinada a la actualización y
extensión de los beneficios de la tarjeta SUBE para estudiantes, docentes y
personas con discapacidad.
La actividad se realizará el viernes 4 de septiembre, de 8:00 a 12:00
horas, en la escuela "Pancho" Ramírez, ubicada en Odiard y avenida
Presidente Illia.
En el caso de no poseer tarjeta SUBE, para poder otorgarle una, debe
presentarse con fotocopia de DNI.
*TRÁMITES*
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