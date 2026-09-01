*“ORQUÍDEA CAMBÁ”, UNA OBRA DE TEATRO CHAMAMECERA EN CONCORDIA*

Se invita a la comunidad a disfrutar de la presentación de “Orquídea

Cambá”, una obra de teatro chamamecera que se llevará a cabo el viernes 4

de septiembre a las 21 horas en la Fundación Magma.

La propuesta estará protagonizada por Jaime Breard y Aldy Balestra, quienes

ofrecerán al público una puesta que combina teatro y música, con una mirada

vinculada a la identidad y la cultura del chamamé.

Las entradas tienen un valor de $15.000 y las reservas pueden realizarse al

345 434 4199 o a través de las redes sociales de Fundación Magma.

*SOBRE LA OBRA*

“Orquídea Cambá” es una obra de teatro chamamecera que trasciende la puesta

teatral para convertirse en una construcción cultural ligada a la identidad

y al sentido de pertenencia. La propuesta ofrece una mirada íntima sobre

una comunidad, abordando su idiosincrasia, sus códigos, contradicciones y

las distintas maneras de amar, sufrir y resistir.

Uno de los elementos distintivos de la obra es la estrecha integración

entre música y narrativa. Las canciones no funcionan únicamente como

acompañamiento, sino que forman parte del desarrollo de la historia:

dialogan con los personajes, acompañan los conflictos y anticipan

situaciones, aportando profundidad y emoción al relato.

De este modo, “Orquídea Cambá” construye un entramado entre música y texto

que acompaña el desarrollo de la historia de amor planteada y permite

reflejar el universo social en el que habitan sus personajes.

*Los interesados en realizar entrevistas, pueden comunicarse al: +54 9 11

4473-4952 (Andy Balestra).*

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