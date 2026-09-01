*SE LICITÓ UNA IMPORTANTE OBRA HIDRÁULICA PARA EL BARRIO PARQUE RÍO URUGUAY*

Esta mañana se abrieron las ofertas de la licitación pública para la

construcción de una alcantarilla sobre calle 6 de Caballería, entre calles

Monseñor D´Andrea y Rocamora, en la zona noreste de Concordia. La obra, que

se enmarca en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el

Bicentenario, tiene un presupuesto oficial de 97 millones de pesos, a

ejecutarse con fondos propios de la Municipalidad.

Mientras que en los barrios Parque Río Uruguay y El Arenal se realizan

trabajos de entubamiento pluvial y cordón cuneta, destinada a mejorar el

drenaje, ordenar la infraestructura barrial y brindar una mejor calidad de

vida a los vecinos, esta obra es fundamental para captar caudales y

favorecer el escurrimiento de agua durante las jornadas de condiciones

climáticas desfavorables.

La estructura actual resulta insuficiente ya que en ese punto confluyen

cantidades de agua provenientes de una amplia cuenca de aporte, algunos

mediante canales excavados y otros, a través de tramos de cañerías de

hormigón armado.

El intendente Francisco Azcué afirmó que “se trata de una obra muy

importante para este sector del barrio Parque Río Uruguay y la zona

conocida como El Arenal, porque viene a dar respuestas a una demanda que

existía en el lugar, el cual cada vez que tenemos precipitaciones intensas,

se ve afectado por el agua”.

“Todo esto es posible gracias a la fuerte inversión que llevamos adelante

con el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario. Seguimos

invirtiendo en distintos barrios de la ciudad para mejorar la calidad de

vida de nuestros vecinos” sostuvo Azcué, quien también destacó la cantidad

de ofertas que se presentaron a través del sistema digital GESCOM.

Por su parte el subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, explicó que

“esta obra hidráulica se suma a lo que ya se viene haciendo en ese sector

como cordón cuneta y desagües pluviales. Por la topografía del lugar, con

pendientes, se junta un caudal importante que trae serios inconvenientes al

estado de la calle por ello se busca que una vez concluida, todo se

descargue directamente en la alcantarilla”.

Al llamado a licitación se presentaron 6 ofertas, correspondientes a las

siguientes firmas: Incar S.A.; Cyalco S.R.L.; Cocco Construcciones S.R.L.;

Grinac Movimiento de Suelos S.R.L.; Construcciones de Ingeniería y

Arquitectura Coinar S.R.L. y José Antonio Ava.

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