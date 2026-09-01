*SE LICITÓ UNA IMPORTANTE OBRA HIDRÁULICA PARA EL BARRIO PARQUE RÍO URUGUAY*
Esta mañana se abrieron las ofertas de la licitación pública para la
construcción de una alcantarilla sobre calle 6 de Caballería, entre calles
Monseñor D´Andrea y Rocamora, en la zona noreste de Concordia. La obra, que
se enmarca en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el
Bicentenario, tiene un presupuesto oficial de 97 millones de pesos, a
ejecutarse con fondos propios de la Municipalidad.
Mientras que en los barrios Parque Río Uruguay y El Arenal se realizan
trabajos de entubamiento pluvial y cordón cuneta, destinada a mejorar el
drenaje, ordenar la infraestructura barrial y brindar una mejor calidad de
vida a los vecinos, esta obra es fundamental para captar caudales y
favorecer el escurrimiento de agua durante las jornadas de condiciones
climáticas desfavorables.
La estructura actual resulta insuficiente ya que en ese punto confluyen
cantidades de agua provenientes de una amplia cuenca de aporte, algunos
mediante canales excavados y otros, a través de tramos de cañerías de
hormigón armado.
El intendente Francisco Azcué afirmó que “se trata de una obra muy
importante para este sector del barrio Parque Río Uruguay y la zona
conocida como El Arenal, porque viene a dar respuestas a una demanda que
existía en el lugar, el cual cada vez que tenemos precipitaciones intensas,
se ve afectado por el agua”.
“Todo esto es posible gracias a la fuerte inversión que llevamos adelante
con el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario. Seguimos
invirtiendo en distintos barrios de la ciudad para mejorar la calidad de
vida de nuestros vecinos” sostuvo Azcué, quien también destacó la cantidad
de ofertas que se presentaron a través del sistema digital GESCOM.
Por su parte el subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, explicó que
“esta obra hidráulica se suma a lo que ya se viene haciendo en ese sector
como cordón cuneta y desagües pluviales. Por la topografía del lugar, con
pendientes, se junta un caudal importante que trae serios inconvenientes al
estado de la calle por ello se busca que una vez concluida, todo se
descargue directamente en la alcantarilla”.
Al llamado a licitación se presentaron 6 ofertas, correspondientes a las
siguientes firmas: Incar S.A.; Cyalco S.R.L.; Cocco Construcciones S.R.L.;
Grinac Movimiento de Suelos S.R.L.; Construcciones de Ingeniería y
Arquitectura Coinar S.R.L. y José Antonio Ava.
--
--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Medios de Comunicación" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a medios-concordia+unsubscribe@googlegroups.com.
Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/medios-concordia/CA%2BBg75bkRnnfVcOpFb4vTRd_XtvADf51RAaOAy3iiRbw9QH9yQ%40mail.gmail.com.
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!