*ACTO CONMEMORATIVO POR EL ANIVERSARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL
GENERAL SAN MARTÍN*
La Municipalidad de Concordia y la Asociación Cultural Sanmartiniana de
nuestra ciudad invitan a la comunidad al acto conmemorativo del 176º
Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
Se realizará este lunes 17 de agosto de 2026, a partir de las 14:45 horas,
en Plaza 25 de Mayo.
--
--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Medios de Comunicación" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a medios-concordia+unsubscribe@googlegroups.com.
Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/medios-concordia/CA%2BBg75bgbsj0OmBQQYXOH7LtDai7xMxcnO9b1RqLqP6-HG5Vyg%40mail.gmail.com.
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!