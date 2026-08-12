*ACTO CONMEMORATIVO POR EL ANIVERSARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL

GENERAL SAN MARTÍN*

La Municipalidad de Concordia y la Asociación Cultural Sanmartiniana de

nuestra ciudad invitan a la comunidad al acto conmemorativo del 176º

Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Se realizará este lunes 17 de agosto de 2026, a partir de las 14:45 horas,

en Plaza 25 de Mayo.

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