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ACTO CONMEMORATIVO POR EL ANIVERSARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL SAN MARTÍN

Por Maximiliano José Peisojovich · 12 de agosto de 2026 · 124 lecturas · 1 min de lectura

*ACTO CONMEMORATIVO POR EL ANIVERSARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL
GENERAL SAN MARTÍN*

La Municipalidad de Concordia y la Asociación Cultural Sanmartiniana de
nuestra ciudad invitan a la comunidad al acto conmemorativo del 176º
Aniversario del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

Se realizará este lunes 17 de agosto de 2026, a partir de las 14:45 horas,
en Plaza 25 de Mayo.

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