*CONCORDIA PARTICIPÓ DE UNA JORNADA SOBRE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE*

La Municipalidad de Concordia participó de la Segunda Jornada de

Internacionalización de la Provincia de Santa Fe, un espacio de intercambio

y reflexión que tuvo como eje central la construcción de territorios

capaces de afrontar los desafíos ambientales, climáticos, productivos y

sociales del presente.

Bajo el lema “Territorios que dialogan con el mundo: gobernanza climática,

adaptación y resiliencia para el desarrollo territorial sostenible”, la

jornada reunió a representantes de instituciones académicas, organismos

públicos y distintos actores vinculados al desarrollo territorial y la

cooperación internacional.

La jornada contó con la participación de la UNL, representada por su

directora de Internacionalización, Marta Paris. También participaron

destacados referentes de sectores de financiamientos internacionales que

desertaron en paneles.

La presencia de referentes de la FICH resulta especialmente significativa

por la experiencia de esta unidad académica en materia de gestión de

recursos hídricos, planificación territorial, prevención del riesgo y

vinculación tecnológica, con antecedentes de trabajos desarrollados junto a

organismos públicos y gobiernos locales.

Durante el encuentro, el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián

Arístide destacó la importancia de generar vínculos que permitan incorporar

conocimiento, innovación y nuevas herramientas a las políticas públicas

locales: “para Concordia es muy importante participar de estos espacios

porque entendemos que el desarrollo productivo no puede pensarse de manera

aislada. Tenemos que generar vínculos con universidades, organismos

públicos, instituciones y otros territorios para compartir experiencias,

incorporar conocimiento y construir soluciones que respondan a los desafíos

concretos de nuestras comunidades”, señaló el secretario de Desarrollo

Productivo.

En este sentido, Arístide remarcó que la internacionalización también

representa una oportunidad para fortalecer las capacidades locales.“Cuando

hablamos de internacionalización no hablamos solamente de mirar hacia

afuera, sino también de poner en valor lo que tenemos y generar las

condiciones para que Concordia pueda vincularse, aprender, cooperar y

mostrar sus capacidades. El desafío es transformar esos vínculos en

oportunidades concretas para el desarrollo productivo y sostenible de

nuestra ciudad”, sostuvo.

El funcionario también hizo referencia a la necesidad de incorporar la

dimensión ambiental y climática dentro de las estrategias de desarrollo,

sosteniendo que “los desafíos ambientales y climáticos ya forman parte de

la agenda productiva. La adaptación, la resiliencia y la planificación

territorial son cuestiones que tenemos que abordar de manera articulada

entre el Estado, el sector productivo, las universidades y la comunidad.

Estos encuentros nos permiten conocer experiencias y pensar cómo llevar

esas herramientas a nuestros territorios”, afirmó Arístide.

*COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL*

La participación de Concordia se enmarca en una estrategia orientada a

fortalecer la articulación institucional y generar nuevas oportunidades de

cooperación, especialmente en áreas vinculadas al desarrollo productivo, la

innovación, la sostenibilidad y la planificación territorial.

La jornada permitió intercambiar experiencias sobre los desafíos que

enfrentan actualmente las ciudades y regiones y sobre la importancia de

construir modelos de gobernanza capaces de articular distintos niveles del

Estado con universidades, sectores productivos y organizaciones de la

sociedad civil.

Para Concordia, estos espacios constituyen una oportunidad para avanzar en

una agenda de cooperación que permita conectar las capacidades locales con

redes regionales, nacionales e internacionales, promoviendo nuevas

herramientas para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

El Municipio continuará trabajando en el fortalecimiento de estos vínculos,

entendiendo que el desarrollo productivo requiere cada vez más

conocimiento, innovación, cooperación y capacidad de adaptación para

generar oportunidades en el territorio y afrontar los desafíos climáticos

venideros.

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