*CONCORDIA PARTICIPÓ DE UNA JORNADA SOBRE DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE*
La Municipalidad de Concordia participó de la Segunda Jornada de
Internacionalización de la Provincia de Santa Fe, un espacio de intercambio
y reflexión que tuvo como eje central la construcción de territorios
capaces de afrontar los desafíos ambientales, climáticos, productivos y
sociales del presente.
Bajo el lema “Territorios que dialogan con el mundo: gobernanza climática,
adaptación y resiliencia para el desarrollo territorial sostenible”, la
jornada reunió a representantes de instituciones académicas, organismos
públicos y distintos actores vinculados al desarrollo territorial y la
cooperación internacional.
La jornada contó con la participación de la UNL, representada por su
directora de Internacionalización, Marta Paris. También participaron
destacados referentes de sectores de financiamientos internacionales que
desertaron en paneles.
La presencia de referentes de la FICH resulta especialmente significativa
por la experiencia de esta unidad académica en materia de gestión de
recursos hídricos, planificación territorial, prevención del riesgo y
vinculación tecnológica, con antecedentes de trabajos desarrollados junto a
organismos públicos y gobiernos locales.
Durante el encuentro, el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián
Arístide destacó la importancia de generar vínculos que permitan incorporar
conocimiento, innovación y nuevas herramientas a las políticas públicas
locales: “para Concordia es muy importante participar de estos espacios
porque entendemos que el desarrollo productivo no puede pensarse de manera
aislada. Tenemos que generar vínculos con universidades, organismos
públicos, instituciones y otros territorios para compartir experiencias,
incorporar conocimiento y construir soluciones que respondan a los desafíos
concretos de nuestras comunidades”, señaló el secretario de Desarrollo
Productivo.
En este sentido, Arístide remarcó que la internacionalización también
representa una oportunidad para fortalecer las capacidades locales.“Cuando
hablamos de internacionalización no hablamos solamente de mirar hacia
afuera, sino también de poner en valor lo que tenemos y generar las
condiciones para que Concordia pueda vincularse, aprender, cooperar y
mostrar sus capacidades. El desafío es transformar esos vínculos en
oportunidades concretas para el desarrollo productivo y sostenible de
nuestra ciudad”, sostuvo.
El funcionario también hizo referencia a la necesidad de incorporar la
dimensión ambiental y climática dentro de las estrategias de desarrollo,
sosteniendo que “los desafíos ambientales y climáticos ya forman parte de
la agenda productiva. La adaptación, la resiliencia y la planificación
territorial son cuestiones que tenemos que abordar de manera articulada
entre el Estado, el sector productivo, las universidades y la comunidad.
Estos encuentros nos permiten conocer experiencias y pensar cómo llevar
esas herramientas a nuestros territorios”, afirmó Arístide.
*COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL*
La participación de Concordia se enmarca en una estrategia orientada a
fortalecer la articulación institucional y generar nuevas oportunidades de
cooperación, especialmente en áreas vinculadas al desarrollo productivo, la
innovación, la sostenibilidad y la planificación territorial.
La jornada permitió intercambiar experiencias sobre los desafíos que
enfrentan actualmente las ciudades y regiones y sobre la importancia de
construir modelos de gobernanza capaces de articular distintos niveles del
Estado con universidades, sectores productivos y organizaciones de la
sociedad civil.
Para Concordia, estos espacios constituyen una oportunidad para avanzar en
una agenda de cooperación que permita conectar las capacidades locales con
redes regionales, nacionales e internacionales, promoviendo nuevas
herramientas para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.
El Municipio continuará trabajando en el fortalecimiento de estos vínculos,
entendiendo que el desarrollo productivo requiere cada vez más
conocimiento, innovación, cooperación y capacidad de adaptación para
generar oportunidades en el territorio y afrontar los desafíos climáticos
venideros.
--
--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Medios de Comunicación" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a medios-concordia+unsubscribe@googlegroups.com.
Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/medios-concordia/CA%2BBg75aJPrOsQJJUZBC2_azgh03_-H1uCtOvACqn0xWUrw2%3DMA%40mail.gmail.com.
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!