*NUEVO TALLER DE “STORYTELLING” EN PUERTO TEC*

La Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento de la Municipalidad

de Concordia informa que se encuentran abiertas las inscripciones para

participar del taller no arancelado de “Storytelling”, en el marco del

programa nacional Punto Digital.

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas y recursos

comunicacionales para aprender a estructurar y contar historias de manera

efectiva, favoreciendo una comunicación más atractiva y la generación de

vínculos con diferentes públicos.

Durante la capacitación se abordarán técnicas y estrategias para construir

relatos que despierten interés, transmitan emociones y permitan fortalecer

la conexión con una comunidad o audiencia.

El taller se desarrollará el martes 18 de agosto, a las 11:00 horas, en

Puerto Tec (Galpón N.º 1 de la Costanera), será un único encuentro, bajo la

modalidad presencial con transmisión virtual.

*INSCRIPCIONES*

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente

formulario: https://bit.ly/4gajBd7

Para más información y consultas, comunicarse vía WhatsApp al 345 508 4941

o a través de las redes sociales oficiales: @concordia.innovacion y

@espaciosinnovacion.concordia.

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