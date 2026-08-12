*CUATRO DÍAS PARA DESCUBRIR, DISFRUTAR Y COMPARTIR CONCORDIA *

La ciudad se prepara para vivir un nuevo fin de semana largo con una agenda

que reúne propuestas para vecinos y visitantes, invitando a recorrer sus

espacios históricos, conocer sus museos, disfrutar de sus paisajes y

descubrir distintas experiencias.

En el marco del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General

José de San Martín, habrá distintas propuestas para descubrir la ciudad.

Además, por el Día del Niño se suman opciones especialmente pensadas para

compartir en familia.

*AGENDA DE ACTIVIDADES*

Arquitectura Nocturna: viernes 14, a las 18 hs, salida desde el Centro de

Información Turística (CIT), Mitre y Pellegrini.

Bus Tierra Mágica de El Principito: sábado 15, a las 10 hs, con salida

desde el CIT.

Huellas del Éxodo Oriental: sábado 15, a las 10 hs, en el Naranjal de

Pereda.

Ecodiversión: sábado 15, “Taller para niños”, a las 15 hs, en el Centro de

Información Turística (CIT), ubicado en Mitre y Pellegrini.

Bus Día del Niño Domingo 16: 14.30 hs / Salida desde el CIT

Sentí el Invierno en el Castillo: Domingo 16: “Show de Los Tinguiritas más

visita con El Principito” – 15 hs en el Castillo San Carlos

Infusiones No Convencionales: Lunes 17, a las 15 hs, en el Hostal del Río

Concordia en Colores: Lunes 17: “Taller para niños” a las 15 hs, en el

Centro de Información Turística (CIT), ubicado en Mitre y Pellegrini.

Visita guiada – Histórico Naranjal de Pereda: lunes a viernes: 7 a 13 hs -

sábado a lunes de 15h a 18hs.

Castillo San Carlos: todos los días: 8 a 18 hs.

*Museos*

Museo de Antropología y Ciencias Naturales

Viernes: 7.30 a 12.30 h - sábado: 14 a 20 hs.

Museo Salto Grande Todos los días: 7 a 15 hs.

Museo de Artes Visuales Viernes: 7 a 13 h y 14 a 20 h y Sábado y domingo:

14 a 20 hs.

Museo Provincial de la Imagen : Viernes: 9 a 12 h y 16 a 19 hs, y Sábado:

10 a 12 h y 17 a 19 hs.

*Enoturismo*

Bodega Siandra Hnos : Sábado 15: “Visita guiada y degustación de vinos Los

Nietos” – 15 hs.

Finca Fénix: Domingo 16: “Vinos 329, asado y amigos” – 11.30 hs.

*Experiencias de campo*

Sesiones con Caballos, Constelaciones y Coaching – Haras Dos Reinas,

(Puerto Yeruá): Sábado 15 y domingo 16: 10 a 18 hs.

Establecimiento La Angélica: Sábado 15 al lunes 17: “Día de campo: asado a

la estaca, show en vivo, granja educativa y visita guiada” – 11 a 17 hs.

Finca La Mayólica: Sábado 15 al lunes 17: “Día de Campo” – 11 a 17 hs.

*Deportes y aventura*

Navegá el Lago Salto Grande con Turismo Las Palmas – Puerto Luis: Sábado y

domingo: 9.30 y 16 hs.

*Ferias*

35.ª Jornadas Nacionales de Artesanía – Plaza 25 de Mayo : Sábado 15 y

domingo 16: 10 a 21 hs. - Lunes 17: 10 a 19 hs.

Feria Paseo del Río – Parque San Carlos: Domingo 16: 14 a 18 h (Belgrano y

Arruabarrena).

*Entretenimiento*

Mustike Pub y Pool – Salta y Urquiza: del viernes 14 al lunes 17, desde las

19 hs.

Bekia Bowling – Salta 74: del viernes 14 al lunes 17, desde las 17 hs.

PIXEL VR 360 – Mercado Plaza, 1.º de Mayo y Pellegrini: del viernes 14 al

lunes 17, desde las 16 hs.

The Room – Roque Sáenz Peña y La Rioja: del viernes 14 al lunes 17, desde

las 18 hs.

Cine Círculo – Andrade 36: del viernes 14 al lunes 17, desde las 17 hs.

El Sótano Gamer – Entre Ríos 570: del viernes 14 al lunes 17, desde las 16

hs.

La Subsecretaría de Turismo de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de

Turismo (EMCONTUR) invitan a consultar la agenda completa en las redes de

Compartí Concordia. Para mayor información, también pueden comunicarse al

345 5080276 o acercarse al Centro de Información Turística, ubicado en

Mitre y Pellegrini.

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