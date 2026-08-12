*CUATRO DÍAS PARA DESCUBRIR, DISFRUTAR Y COMPARTIR CONCORDIA *
La ciudad se prepara para vivir un nuevo fin de semana largo con una agenda
que reúne propuestas para vecinos y visitantes, invitando a recorrer sus
espacios históricos, conocer sus museos, disfrutar de sus paisajes y
descubrir distintas experiencias.
En el marco del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General
José de San Martín, habrá distintas propuestas para descubrir la ciudad.
Además, por el Día del Niño se suman opciones especialmente pensadas para
compartir en familia.
*AGENDA DE ACTIVIDADES*
Arquitectura Nocturna: viernes 14, a las 18 hs, salida desde el Centro de
Información Turística (CIT), Mitre y Pellegrini.
Bus Tierra Mágica de El Principito: sábado 15, a las 10 hs, con salida
desde el CIT.
Huellas del Éxodo Oriental: sábado 15, a las 10 hs, en el Naranjal de
Pereda.
Ecodiversión: sábado 15, “Taller para niños”, a las 15 hs, en el Centro de
Información Turística (CIT), ubicado en Mitre y Pellegrini.
Bus Día del Niño Domingo 16: 14.30 hs / Salida desde el CIT
Sentí el Invierno en el Castillo: Domingo 16: “Show de Los Tinguiritas más
visita con El Principito” – 15 hs en el Castillo San Carlos
Infusiones No Convencionales: Lunes 17, a las 15 hs, en el Hostal del Río
Concordia en Colores: Lunes 17: “Taller para niños” a las 15 hs, en el
Centro de Información Turística (CIT), ubicado en Mitre y Pellegrini.
Visita guiada – Histórico Naranjal de Pereda: lunes a viernes: 7 a 13 hs -
sábado a lunes de 15h a 18hs.
Castillo San Carlos: todos los días: 8 a 18 hs.
*Museos*
Museo de Antropología y Ciencias Naturales
Viernes: 7.30 a 12.30 h - sábado: 14 a 20 hs.
Museo Salto Grande Todos los días: 7 a 15 hs.
Museo de Artes Visuales Viernes: 7 a 13 h y 14 a 20 h y Sábado y domingo:
14 a 20 hs.
Museo Provincial de la Imagen : Viernes: 9 a 12 h y 16 a 19 hs, y Sábado:
10 a 12 h y 17 a 19 hs.
*Enoturismo*
Bodega Siandra Hnos : Sábado 15: “Visita guiada y degustación de vinos Los
Nietos” – 15 hs.
Finca Fénix: Domingo 16: “Vinos 329, asado y amigos” – 11.30 hs.
*Experiencias de campo*
Sesiones con Caballos, Constelaciones y Coaching – Haras Dos Reinas,
(Puerto Yeruá): Sábado 15 y domingo 16: 10 a 18 hs.
Establecimiento La Angélica: Sábado 15 al lunes 17: “Día de campo: asado a
la estaca, show en vivo, granja educativa y visita guiada” – 11 a 17 hs.
Finca La Mayólica: Sábado 15 al lunes 17: “Día de Campo” – 11 a 17 hs.
*Deportes y aventura*
Navegá el Lago Salto Grande con Turismo Las Palmas – Puerto Luis: Sábado y
domingo: 9.30 y 16 hs.
*Ferias*
35.ª Jornadas Nacionales de Artesanía – Plaza 25 de Mayo : Sábado 15 y
domingo 16: 10 a 21 hs. - Lunes 17: 10 a 19 hs.
Feria Paseo del Río – Parque San Carlos: Domingo 16: 14 a 18 h (Belgrano y
Arruabarrena).
*Entretenimiento*
Mustike Pub y Pool – Salta y Urquiza: del viernes 14 al lunes 17, desde las
19 hs.
Bekia Bowling – Salta 74: del viernes 14 al lunes 17, desde las 17 hs.
PIXEL VR 360 – Mercado Plaza, 1.º de Mayo y Pellegrini: del viernes 14 al
lunes 17, desde las 16 hs.
The Room – Roque Sáenz Peña y La Rioja: del viernes 14 al lunes 17, desde
las 18 hs.
Cine Círculo – Andrade 36: del viernes 14 al lunes 17, desde las 17 hs.
El Sótano Gamer – Entre Ríos 570: del viernes 14 al lunes 17, desde las 16
hs.
La Subsecretaría de Turismo de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de
Turismo (EMCONTUR) invitan a consultar la agenda completa en las redes de
Compartí Concordia. Para mayor información, también pueden comunicarse al
345 5080276 o acercarse al Centro de Información Turística, ubicado en
Mitre y Pellegrini.
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