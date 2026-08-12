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ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZAN EN CONCORDIA LAS 35° JORNADAS NACIONALES DE ARTESANÍA

Por Maximiliano José Peisojovich · 12 de agosto de 2026 · 131 lecturas · 2 min de lectura

*ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZAN EN CONCORDIA LAS 35° JORNADAS NACIONALES DE
ARTESANÍA*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y
Cultura, invita a la comunidad a participar de las 35° Jornadas Nacionales
de Artesanía, que se desarrollarán los días sábado 15, domingo 16 y lunes
17 de agosto en la Plaza 25 de Mayo.

Durante el encuentro, vecinos y visitantes podrán recorrer y conocer las
producciones de artesanos de Pilar (Buenos Aires), Villa María (Córdoba) y
artesanos locales, quienes compartirán sus trabajos, saberes y creaciones.

Las jornadas se desarrollarán los días sábado y domingo, de 10 a 21 horas,
mientras que el lunes, será de 10 a 19 horas.

Desde la Municipalidad de Concordia se invita a toda la comunidad a
acompañar esta propuesta que pone en valor el trabajo artesanal, la
identidad cultural y el talento de nuestros artesanos.
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