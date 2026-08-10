*ADULTOS MAYORES PARTICIPARON DE UNA JORNADA DE COMPOSTAJE *

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Ambiente y

el Departamento de Políticas de la Tercera Edad, llevó adelante una jornada

de compostaje en el Hogar de Ancianos “Juana Sarriegui de Isthilart”.

La actividad tuvo como objetivo promover prácticas ambientales responsables

y acercar herramientas sencillas para el aprovechamiento de los residuos

orgánicos, demostrando cómo pueden transformarse en un recurso útil para el

cuidado del ambiente.

Durante la jornada, los residentes participaron de una propuesta práctica

en la que pudieron conocer el proceso de compostaje y sus beneficios,

incorporando conocimientos que pueden aplicarse en la vida cotidiana.

Además, como parte de la iniciativa, se realizó la entrega de plantines,

promoviendo la continuidad de estas prácticas y el vínculo con la

naturaleza.

Desde el Municipio se destacó la importancia de generar espacios de

participación y aprendizaje que permitan acercar la educación ambiental a

distintos sectores de la comunidad, fortaleciendo hábitos que contribuyan a

una Concordia más sustentable.

La propuesta se desarrolló de manera articulada entre la Subsecretaría de

Ambiente y el Departamento de Políticas de la Tercera Edad, reafirmando el

compromiso de trabajar en conjunto para promover el bienestar, la

participación y el cuidado del ambiente.

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