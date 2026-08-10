*EL ICÓNICO CASTILLO SAN CARLOS, UN ESCENARIO MÁGICO PARA LA GASTRONOMÍA*

Concordia disfrutó de una jornada gastronómica de la mano del chef cordobés

y pentacampeón nacional de la Comida al Disco de Arado, el chef Maxi Arias.

Una experiencia que invitó a disfrutar de los sabores regionales,

redescubrir la belleza y la identidad en el icónico Castillo San Carlos.

La actividad principal estuvo a cargo del chef cordobés Maxi Arias,

pentacampeón nacional de la Comida al Disco de Arado, junto a la sommelier

y periodista gastronómica Yeny Ortega. Ambos elaboraron en vivo una cazuela

de pescado al disco sobre cama de risotto con gremolata de citrus, que

luego fue degustada por el público presente.

El evento contó con la participación artística de Manuel Amiano y la

agrupación Raíces Entrerrianas, con su espectáculo “Historias en

Canciones”, y del músico Rubén Fracalossi, autor de la canción “Entrerriano

soy, por Concordia voy”. Se sumó también la presentación del Ballet

Municipal Renovando Sueños, con su obra “Amor de Tierra Adentro”, un

emotivo homenaje al folclore argentino. Además, los asistentes participaron

de sorteos con aportes del sector privado y de emprendedores locales.

Desde la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo

agradecemos especialmente a Bodega Siandra Hermanos, por el aporte de sus

vinos Tannat y Chardonnay; a Arroz Dos Hermanos, por sus productos.

Asimismo, destacamos el apoyo de los prestadores y emprendimientos locales

que sumaron sus aportes: Termas Concordia, Establecimiento La Angélica,

Cabalgatas Concordia, Ayuí Aventura, Ykerá Productos Regionales, Turismo

Las Palmas, Viñedo y Bodega Boutique Pampa Azul, Bodega Siandra Hermanos,

guía turística de Circuito Arquitectónico y Ára Porã Café Bar.

Los premios remanentes de la jornada se entregarán el próximo viernes 14 a

las 17:00 hs en la Peatonal, en el marco de una acción de promoción

turística de la ciudad donde el equipo realizará los sorteos en vivo.

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