*EL ICÓNICO CASTILLO SAN CARLOS, UN ESCENARIO MÁGICO PARA LA GASTRONOMÍA*
Concordia disfrutó de una jornada gastronómica de la mano del chef cordobés
y pentacampeón nacional de la Comida al Disco de Arado, el chef Maxi Arias.
Una experiencia que invitó a disfrutar de los sabores regionales,
redescubrir la belleza y la identidad en el icónico Castillo San Carlos.
La actividad principal estuvo a cargo del chef cordobés Maxi Arias,
pentacampeón nacional de la Comida al Disco de Arado, junto a la sommelier
y periodista gastronómica Yeny Ortega. Ambos elaboraron en vivo una cazuela
de pescado al disco sobre cama de risotto con gremolata de citrus, que
luego fue degustada por el público presente.
El evento contó con la participación artística de Manuel Amiano y la
agrupación Raíces Entrerrianas, con su espectáculo “Historias en
Canciones”, y del músico Rubén Fracalossi, autor de la canción “Entrerriano
soy, por Concordia voy”. Se sumó también la presentación del Ballet
Municipal Renovando Sueños, con su obra “Amor de Tierra Adentro”, un
emotivo homenaje al folclore argentino. Además, los asistentes participaron
de sorteos con aportes del sector privado y de emprendedores locales.
Desde la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo
agradecemos especialmente a Bodega Siandra Hermanos, por el aporte de sus
vinos Tannat y Chardonnay; a Arroz Dos Hermanos, por sus productos.
Asimismo, destacamos el apoyo de los prestadores y emprendimientos locales
que sumaron sus aportes: Termas Concordia, Establecimiento La Angélica,
Cabalgatas Concordia, Ayuí Aventura, Ykerá Productos Regionales, Turismo
Las Palmas, Viñedo y Bodega Boutique Pampa Azul, Bodega Siandra Hermanos,
guía turística de Circuito Arquitectónico y Ára Porã Café Bar.
Los premios remanentes de la jornada se entregarán el próximo viernes 14 a
las 17:00 hs en la Peatonal, en el marco de una acción de promoción
turística de la ciudad donde el equipo realizará los sorteos en vivo.
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