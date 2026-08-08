Local Concordia

EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES BARRIALES ATENDERÁ EN EL BARRIO ISTHILART NORTE

Por Maximiliano José Peisojovich · 8 de agosto de 2026 · 49 lecturas · 1 min de lectura

*EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIONES BARRIALES ATENDERÁ EN EL BARRIO ISTHILART
NORTE*

La Dirección de Veterinaria Municipal, dependiente de la Secretaría de
Gobierno, informa que esta semana continúa con el Programa de
Esterilizaciones Barriales Gratuitas.

Durante los días lunes 10 y miércoles 12 de agosto, se estará
atendiendo en el barrio Isthilart Norte, en boulevard San Lorenzo Oeste y
Yuquerí.

Para solicitar turnos, enviar un mensaje al WhatsApp 345-5081414.

Atenciones primarias y vacunaciones se realizarán a las 9 horas.

Castraciones, a partir de las 10:30 horas.

 

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