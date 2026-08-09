*MULTITUDINARIO PRIMER FESTEJO DEL MES DEL NIÑO EN EL PARQUE FERRÉ*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y

Cultura y con la participación de distintas áreas, dio inicio este domingo

a las actividades del Mes del Niño con una gran jornada de espectáculos

infantiles, regalos y sorteos que reunió a cientos de familias en el Parque

Ferré.

La jornada contó con una variada programación de espectáculos infantiles

que tuvo como protagonistas a Las Andanzas de la Payasa Mandarina, Chucu y

sus Amigos, Los Tinguiritas y Circópatas, quienes hicieron disfrutar a

grandes y chicos con sus propuestas de teatro, música, humor y circo.

De esta manera, el Parque Ferré se convirtió en el escenario del primer

encuentro de una propuesta que durante todo agosto recorrerá distintos

sectores de Concordia, acercando actividades gratuitas y espacios de

encuentro para las infancias y sus familias.

*EL MES DEL NIÑO CONTINÚA*

La celebración continuará el próximo domingo 16 de agosto, desde las 14:00

horas, en la Plaza del barrio Constitución, ubicada en 2 de Abril y Dr.

Sauré.

La propuesta volverá a contar con espectáculos infantiles, juegos,

actividades recreativas, regalos, golosinas y nuevos sorteos, incluyendo

bicicletas.

El cronograma continuará el domingo 23 de agosto en la Plaza del

Asentamiento La Bianca y finalizará el domingo 30 de agosto en el Parque

Central “Viñedos Moulins”.

Desde la Municipalidad de Concordia invitan a todas las familias a seguir

acompañando esta propuesta y a ser parte de un mes pensado para que los

niños puedan disfrutar, jugar y compartir momentos inolvidables cerca de

sus barrios.

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