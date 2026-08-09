*MULTITUDINARIO PRIMER FESTEJO DEL MES DEL NIÑO EN EL PARQUE FERRÉ*
La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y
Cultura y con la participación de distintas áreas, dio inicio este domingo
a las actividades del Mes del Niño con una gran jornada de espectáculos
infantiles, regalos y sorteos que reunió a cientos de familias en el Parque
Ferré.
La jornada contó con una variada programación de espectáculos infantiles
que tuvo como protagonistas a Las Andanzas de la Payasa Mandarina, Chucu y
sus Amigos, Los Tinguiritas y Circópatas, quienes hicieron disfrutar a
grandes y chicos con sus propuestas de teatro, música, humor y circo.
De esta manera, el Parque Ferré se convirtió en el escenario del primer
encuentro de una propuesta que durante todo agosto recorrerá distintos
sectores de Concordia, acercando actividades gratuitas y espacios de
encuentro para las infancias y sus familias.
*EL MES DEL NIÑO CONTINÚA*
La celebración continuará el próximo domingo 16 de agosto, desde las 14:00
horas, en la Plaza del barrio Constitución, ubicada en 2 de Abril y Dr.
Sauré.
La propuesta volverá a contar con espectáculos infantiles, juegos,
actividades recreativas, regalos, golosinas y nuevos sorteos, incluyendo
bicicletas.
El cronograma continuará el domingo 23 de agosto en la Plaza del
Asentamiento La Bianca y finalizará el domingo 30 de agosto en el Parque
Central “Viñedos Moulins”.
Desde la Municipalidad de Concordia invitan a todas las familias a seguir
acompañando esta propuesta y a ser parte de un mes pensado para que los
niños puedan disfrutar, jugar y compartir momentos inolvidables cerca de
sus barrios.
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