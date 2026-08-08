LA FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL CONTINÚA DURANTE AGOSTO EN

PLAZA 25 DE MAYO

La Municipalidad de Concordia invita a la comunidad a visitar la Feria de

Emprendedores de la Economía Social, un espacio que reúne a productores y

emprendedores locales, promoviendo el trabajo, el consumo responsable y el

fortalecimiento de la economía social.

Allí podrán encontrar una amplia variedad de productos elaborados por

emprendedores de la ciudad, entre ellos panificados, dulces, pastas,

pescados, quesos, embutidos, frutas y verduras frescas, además de

artesanías, plantas, productos sublimados y muchas otras propuestas.

La actividad se desarrollará en Plaza 25 de Mayo, en el horario de 09:00 a

19:00 horas, en las siguientes fechas:

Jueves 6 y viernes 7 de agosto.

Miércoles 12 y jueves 13 de agosto.

Jueves 20 y viernes 21 de agosto.

El Jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, destacó la

importancia de estos espacios para el desarrollo local: "Cada feria

representa una oportunidad para que nuestros emprendedores puedan mostrar

el resultado de su trabajo, generar ingresos y establecer un vínculo

directo con los vecinos. Desde el Municipio seguimos impulsando políticas

que fortalezcan la economía social y acompañen el crecimiento de quienes

producen en nuestra ciudad".

Además, Parra invitó a la comunidad a recorrer la feria y acompañar a los

expositores: "Invitamos a todas las familias de Concordia a acercarse,

conocer la calidad de los productos que se elaboran en nuestra ciudad y

apoyar el trabajo de los emprendedores locales. Cada compra es una forma de

fortalecer la producción y el desarrollo de la economía social".

La propuesta es organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y

Emprendedurismo, a través de la Dirección de Cooperativismo y

Asociativismo, reafirmando el compromiso del Municipio con la generación de

oportunidades para los emprendedores y el fortalecimiento de los circuitos

de comercialización local.