LA FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL CONTINÚA DURANTE AGOSTO EN
PLAZA 25 DE MAYO
La Municipalidad de Concordia invita a la comunidad a visitar la Feria de
Emprendedores de la Economía Social, un espacio que reúne a productores y
emprendedores locales, promoviendo el trabajo, el consumo responsable y el
fortalecimiento de la economía social.
Allí podrán encontrar una amplia variedad de productos elaborados por
emprendedores de la ciudad, entre ellos panificados, dulces, pastas,
pescados, quesos, embutidos, frutas y verduras frescas, además de
artesanías, plantas, productos sublimados y muchas otras propuestas.
La actividad se desarrollará en Plaza 25 de Mayo, en el horario de 09:00 a
19:00 horas, en las siguientes fechas:
Jueves 6 y viernes 7 de agosto.
Miércoles 12 y jueves 13 de agosto.
Jueves 20 y viernes 21 de agosto.
El Jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra, destacó la
importancia de estos espacios para el desarrollo local: "Cada feria
representa una oportunidad para que nuestros emprendedores puedan mostrar
el resultado de su trabajo, generar ingresos y establecer un vínculo
directo con los vecinos. Desde el Municipio seguimos impulsando políticas
que fortalezcan la economía social y acompañen el crecimiento de quienes
producen en nuestra ciudad".
Además, Parra invitó a la comunidad a recorrer la feria y acompañar a los
expositores: "Invitamos a todas las familias de Concordia a acercarse,
conocer la calidad de los productos que se elaboran en nuestra ciudad y
apoyar el trabajo de los emprendedores locales. Cada compra es una forma de
fortalecer la producción y el desarrollo de la economía social".
La propuesta es organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y
Emprendedurismo, a través de la Dirección de Cooperativismo y
Asociativismo, reafirmando el compromiso del Municipio con la generación de
oportunidades para los emprendedores y el fortalecimiento de los circuitos
de comercialización local.
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