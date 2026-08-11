*ALUMNOS DEL CLUB DE ROBÓTICA CONCORDIA PARTICIPARON DE UN ENCUENTRO
AMISTOSO*
Organizado por la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento se
llevó a cabo el 1° Torneo Amistoso de Robótica, edición 2026, donde los
alumnos que asisten al Club de Robótica Concordia pusieron a prueba las
habilidades adquiridas durante todo el desarrollo del taller.
Se trató de una competencia interna bajo la denominación: categoría
“seguidores de línea”, en la que participaron 10 equipos conformados por
dos integrantes cada uno, con su respectivo robot.
La jornada, a pura tecnología, programación y robótica educativa, contó el
acompañamiento de familiares y amigos, donde los participantes desafiaron
las pistas y se enfrentaron uno a uno intentando obtener los mejores
puestos por tiempo recorrido, resultando cinco grupos clasificados quienes
representarán al Club de Robótica Concordia en un encuentro interescolar
que se desarrollará en el mes de noviembre de este mismo año.
El intendente Francisco Azcué destacó al Club de Robótica “como un espacio
de formación, donde se estimula el interés de los niños por la robótica,
por la programación, además de incentivar la creatividad de cada uno de
ellos. Apostamos a la educación como herramienta de transformación por eso
este año ampliamos la capacidad de recepción de chicos para que tengan más
posibilidades de participar. Ese es el camino en todos los aspectos, dentro
del municipio, fuera del municipio y sobre todo, pensando en nuestros
jóvenes”.
Desde el equipo organizador destacaron “la importancia de la realización de
este tipo de actividades ya que, no sólo pone a prueba lo aprendido por los
niños en los talleres, sino que les brinda las herramientas necesarias para
interactuar con sus pares de otras instituciones, en encuentros futuros”.
La Jefa del Departamento Robótica, Lic. Andrea Solari, por su parte,
destacó: “esta es la segunda vez que compartimos encuentros de este tipo.
El año pasado ya hicimos una jornada en la que el Club participó junto a
otras dos instituciones, de la cual obtuvimos el primer puesto, al igual
que en el Congreso Internacional de Robótica Educativa realizado en la
Universidad Tecnológica Nacional, obteniendo los dos primeros premios y el
tercer puesto en la categoría de seguidores de línea.”
*VACANTES DISPONIBLES *
Por último, desde la coordinación comentaron que aún quedan vacantes
disponibles para quienes deseen integrarse al Club de Robótica. Las
preinscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes 14 y las clases
inician la última semana de agosto.
Para completar el formulario con sus datos, deben hacer ingresar en este
enlace: https://bit.ly/4fXHc1s
--
--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Medios de Comunicación" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a medios-concordia+unsubscribe@googlegroups.com.
Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/medios-concordia/CA%2BBg75YcrTWk9XLKuXo1J1jaSxp2_CdUy4bgCZtUj%3DQ_Ghnpag%40mail.gmail.com.
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!