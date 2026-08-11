*ALUMNOS DEL CLUB DE ROBÓTICA CONCORDIA PARTICIPARON DE UN ENCUENTRO

AMISTOSO*

Organizado por la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento se

llevó a cabo el 1° Torneo Amistoso de Robótica, edición 2026, donde los

alumnos que asisten al Club de Robótica Concordia pusieron a prueba las

habilidades adquiridas durante todo el desarrollo del taller.

Se trató de una competencia interna bajo la denominación: categoría

“seguidores de línea”, en la que participaron 10 equipos conformados por

dos integrantes cada uno, con su respectivo robot.

La jornada, a pura tecnología, programación y robótica educativa, contó el

acompañamiento de familiares y amigos, donde los participantes desafiaron

las pistas y se enfrentaron uno a uno intentando obtener los mejores

puestos por tiempo recorrido, resultando cinco grupos clasificados quienes

representarán al Club de Robótica Concordia en un encuentro interescolar

que se desarrollará en el mes de noviembre de este mismo año.

El intendente Francisco Azcué destacó al Club de Robótica “como un espacio

de formación, donde se estimula el interés de los niños por la robótica,

por la programación, además de incentivar la creatividad de cada uno de

ellos. Apostamos a la educación como herramienta de transformación por eso

este año ampliamos la capacidad de recepción de chicos para que tengan más

posibilidades de participar. Ese es el camino en todos los aspectos, dentro

del municipio, fuera del municipio y sobre todo, pensando en nuestros

jóvenes”.

Desde el equipo organizador destacaron “la importancia de la realización de

este tipo de actividades ya que, no sólo pone a prueba lo aprendido por los

niños en los talleres, sino que les brinda las herramientas necesarias para

interactuar con sus pares de otras instituciones, en encuentros futuros”.

La Jefa del Departamento Robótica, Lic. Andrea Solari, por su parte,

destacó: “esta es la segunda vez que compartimos encuentros de este tipo.

El año pasado ya hicimos una jornada en la que el Club participó junto a

otras dos instituciones, de la cual obtuvimos el primer puesto, al igual

que en el Congreso Internacional de Robótica Educativa realizado en la

Universidad Tecnológica Nacional, obteniendo los dos primeros premios y el

tercer puesto en la categoría de seguidores de línea.”

*VACANTES DISPONIBLES *

Por último, desde la coordinación comentaron que aún quedan vacantes

disponibles para quienes deseen integrarse al Club de Robótica. Las

preinscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes 14 y las clases

inician la última semana de agosto.

Para completar el formulario con sus datos, deben hacer ingresar en este

enlace: https://bit.ly/4fXHc1s

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