*COMENZARON LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PREVIAS A LA PAVIMENTACIÓN DE 34
CUADRAS DE LA ZONA NORESTE DE CONCORDIA*
En el marco de una nueva etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo
hacia el Bicentenario, que comprende la pavimentación de 34 cuadras en
distintos sectores de la zona noreste de la ciudad, comenzaron las obras
complementarias en calle 6 de Caballería, en el tramo comprendido entre
Avenida San Lorenzo y Chabrillón.
Los trabajos incluyen renovación de las redes de agua y cloacas y de
desagües pluviales. Esta intervención es fundamental ya que asegura
durabilidad porque se evita romper el asfalto nuevo, se optimiza la presión
del servicio y se previene hundimientos o pérdidas tempranas.
El intendente Francisco Azcué indicó que con estas obras se puso en marcha
una nueva instancia del Plan de Infraestructura y Desarrollo “que comprende
este sector pero también otras calles en distintos puntos de la ciudad y
que se ejecutan con recursos propios. El primer paso es asegurarnos que
todo lo que quede debajo del pavimento, quede en condiciones y de esta
forma se evita tener que romper porque hay una pérdida de agua o una cloaca
no está funcionando correctamente”.
En ese sentido aseguró que “esto se puede lograr a partir de un manejo
ordenado de los recursos. Este año en obras públicas tenemos destinado un
presupuesto muy importante que se traduce en intervenciones que muchas
veces los vecinos nos demandan. Nuestro objetivo es seguir creciendo con
más obras y brindarles mejores servicios a los concordienses”.
Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas Mateo Sastre, explicó que
las tareas que actualmente se desarrollan son parte del proceso previo a la
pavimentación: “en 6 de Caballería y San Lorenzo dimos inicio a la segunda
etapa de pavimentación que comprende en total unas 34 cuadras. Lo que se
desarrolla ahora son trabajos previos que se hacen para la pavimentación,
son obras de base, de saneamiento, para posteriormente hacer el asfaltado”.
*SOBRE LOS TRABAJOS*
Los trabajos contemplan la renovación de las redes de infraestructura
básica, incluyendo el reemplazo de cañerías de agua potable y de la red
colectora cloacal, con sus correspondientes conexiones domiciliarias.
Además, se prevé la instalación de nuevas válvulas de seccionamiento e
hidrantes para mejorar la operatividad del sistema.
A su vez, las intervenciones incluyen la sistematización de desagües
pluviales mediante la colocación de cañerías de hormigón armado, cámaras de
captación e inspección y cabezales. En determinados sectores también se
contempla el reemplazo de cámaras de captación y el cerramiento de canales
a cielo abierto, con el objetivo de favorecer el escurrimiento de los
excedentes hídricos, reducir riesgos de anegamientos y mejorar las
condiciones de seguridad para peatones y vehículos.
Una vez finalizadas las tareas de saneamiento, se ejecutará una base de
suelo-cemento, utilizando el suelo existente en el lugar. Sobre esta
estructura se realizará posteriormente la pavimentación definitiva, que
contempla una carpeta asfáltica en caliente, además de la reconstrucción y
construcción de cordones cuneta y badenes donde resulte necesario.
Esta etapa, además del sector de 6 de Caballería, entre San Lorenzo y
Chabrillón, contempla las siguientes arterias: Calle San Juan entre calle
M. Arruabarrena y calle Etchevehere; Calle Etchevehere entre calle San Juan
y calle H. Yrigoyen; Calle Hipólito Yrigoyen entre calle Etchevehere y
calle O´Connor; Calle O´Connor entre calle Hipólito Yrigoyen y Avda. Eva
Perón; Calle Belgrano entre Avda. San Lorenzo y calle Salto Uruguayo.
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