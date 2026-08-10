*COMENZARON LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PREVIAS A LA PAVIMENTACIÓN DE 34

CUADRAS DE LA ZONA NORESTE DE CONCORDIA*

En el marco de una nueva etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo

hacia el Bicentenario, que comprende la pavimentación de 34 cuadras en

distintos sectores de la zona noreste de la ciudad, comenzaron las obras

complementarias en calle 6 de Caballería, en el tramo comprendido entre

Avenida San Lorenzo y Chabrillón.

Los trabajos incluyen renovación de las redes de agua y cloacas y de

desagües pluviales. Esta intervención es fundamental ya que asegura

durabilidad porque se evita romper el asfalto nuevo, se optimiza la presión

del servicio y se previene hundimientos o pérdidas tempranas.

El intendente Francisco Azcué indicó que con estas obras se puso en marcha

una nueva instancia del Plan de Infraestructura y Desarrollo “que comprende

este sector pero también otras calles en distintos puntos de la ciudad y

que se ejecutan con recursos propios. El primer paso es asegurarnos que

todo lo que quede debajo del pavimento, quede en condiciones y de esta

forma se evita tener que romper porque hay una pérdida de agua o una cloaca

no está funcionando correctamente”.

En ese sentido aseguró que “esto se puede lograr a partir de un manejo

ordenado de los recursos. Este año en obras públicas tenemos destinado un

presupuesto muy importante que se traduce en intervenciones que muchas

veces los vecinos nos demandan. Nuestro objetivo es seguir creciendo con

más obras y brindarles mejores servicios a los concordienses”.

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas Mateo Sastre, explicó que

las tareas que actualmente se desarrollan son parte del proceso previo a la

pavimentación: “en 6 de Caballería y San Lorenzo dimos inicio a la segunda

etapa de pavimentación que comprende en total unas 34 cuadras. Lo que se

desarrolla ahora son trabajos previos que se hacen para la pavimentación,

son obras de base, de saneamiento, para posteriormente hacer el asfaltado”.

*SOBRE LOS TRABAJOS*

Los trabajos contemplan la renovación de las redes de infraestructura

básica, incluyendo el reemplazo de cañerías de agua potable y de la red

colectora cloacal, con sus correspondientes conexiones domiciliarias.

Además, se prevé la instalación de nuevas válvulas de seccionamiento e

hidrantes para mejorar la operatividad del sistema.

A su vez, las intervenciones incluyen la sistematización de desagües

pluviales mediante la colocación de cañerías de hormigón armado, cámaras de

captación e inspección y cabezales. En determinados sectores también se

contempla el reemplazo de cámaras de captación y el cerramiento de canales

a cielo abierto, con el objetivo de favorecer el escurrimiento de los

excedentes hídricos, reducir riesgos de anegamientos y mejorar las

condiciones de seguridad para peatones y vehículos.

Una vez finalizadas las tareas de saneamiento, se ejecutará una base de

suelo-cemento, utilizando el suelo existente en el lugar. Sobre esta

estructura se realizará posteriormente la pavimentación definitiva, que

contempla una carpeta asfáltica en caliente, además de la reconstrucción y

construcción de cordones cuneta y badenes donde resulte necesario.

Esta etapa, además del sector de 6 de Caballería, entre San Lorenzo y

Chabrillón, contempla las siguientes arterias: Calle San Juan entre calle

M. Arruabarrena y calle Etchevehere; Calle Etchevehere entre calle San Juan

y calle H. Yrigoyen; Calle Hipólito Yrigoyen entre calle Etchevehere y

calle O´Connor; Calle O´Connor entre calle Hipólito Yrigoyen y Avda. Eva

Perón; Calle Belgrano entre Avda. San Lorenzo y calle Salto Uruguayo.

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