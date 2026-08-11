*CON LA PRESENCIA DE DESTACADOS INVESTIGADORES, CONCORDIA ES SEDE DEL II
CONGRESO IBEROAMERICANO DE ALIMENTOS 4.0*
Durante este martes, el intendente Francisco Azcué participó de la apertura
del II Congreso Iberoamericano de Alimentos 4.0 (CIAL 2026), organizado por
la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de
Entre Ríos (UNER).
El encuentro, que cuenta con la participación de destacados investigadores
de Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Argentina, está orientado a fortalecer
los vínculos entre la academia, el sector productivo y los organismos
públicos, en el marco de los desafíos actuales de la Industria 4.0, la
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, la Mecatrónica, la Agroindustria y
la Gastronomía.
De esta forma, Concordia continúa posicionándose como ciudad anfitriona de
actividades académicas, científicas y productivas de nivel internacional,
fortaleciendo su presencia en el mercado del turismo de eventos o
reuniones.
Al dar la bienvenida, el intendente Azcué remarcó la importancia que tiene
para Concordia el ser sede de un encuentro donde se habla e intercambian
ideas entre los sectores productivos, privado y académicos. “Es de gran
relevancia generar estos espacios donde el Estado también tiene un rol
fundamental como generador de oportunidades y herramientas para que esto
suceda”.
“El desafío que tenemos desde nuestra ciudad es agregar valor a nuestra
materia prima, ya que Concordia lo tiene todo, somos privilegiados en
materia de producción, por eso cada uno, desde el lugar que le corresponde,
debe hacer lo suyo, con compromiso y trabajando juntos, vamos a lograr
mejorar cada día más” destacó Azcué.
Por su parte, Gerardo Gentilleti, Secretario de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) resaltó que
“tenemos que ser capaces de transformar el conocimiento, a través de la
innovación, en resultados, en productos y servicios que lleguen a nuestra
población, con una mirada geopolítica”.
El Decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER), Daniel
Capodoglio puso el eje en que el congreso reúne a docentes e investigadores
tanto de Argentina como de Brasil, Uruguay y gran parte del continente: “la
integración científica latinoamericana es una decisión
política/institucional que se traduce en cosas muy concretas” agregando que
“no es casual que el congreso tenga como sede Concordia”, por eso resaltó
la presencia de “las autoridades que hoy nos acompañan, y a cada
estudiante, docente e investigador que decidió ser parte de estos días de
trabajo”.
Durante los días martes 11 y miércoles 12 de agosto se desarrollarán
conferencias plenarias, mesas redondas, presentaciones de trabajos
científicos y académicos, y exposición de tecnologías innovadoras,
promoviendo el diálogo entre el ámbito científico, académico y productivo.
--
--
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Medios de Comunicación" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a medios-concordia+unsubscribe@googlegroups.com.
Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/medios-concordia/CA%2BBg75aCH0UoARCeiXhOvZLEUFm_Y6JpTJ22mKWveyrFB7TPZg%40mail.gmail.com.
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!