*CON LA PRESENCIA DE DESTACADOS INVESTIGADORES, CONCORDIA ES SEDE DEL II

CONGRESO IBEROAMERICANO DE ALIMENTOS 4.0*

Durante este martes, el intendente Francisco Azcué participó de la apertura

del II Congreso Iberoamericano de Alimentos 4.0 (CIAL 2026), organizado por

la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Nacional de

Entre Ríos (UNER).

El encuentro, que cuenta con la participación de destacados investigadores

de Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Argentina, está orientado a fortalecer

los vínculos entre la academia, el sector productivo y los organismos

públicos, en el marco de los desafíos actuales de la Industria 4.0, la

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, la Mecatrónica, la Agroindustria y

la Gastronomía.

De esta forma, Concordia continúa posicionándose como ciudad anfitriona de

actividades académicas, científicas y productivas de nivel internacional,

fortaleciendo su presencia en el mercado del turismo de eventos o

reuniones.

Al dar la bienvenida, el intendente Azcué remarcó la importancia que tiene

para Concordia el ser sede de un encuentro donde se habla e intercambian

ideas entre los sectores productivos, privado y académicos. “Es de gran

relevancia generar estos espacios donde el Estado también tiene un rol

fundamental como generador de oportunidades y herramientas para que esto

suceda”.

“El desafío que tenemos desde nuestra ciudad es agregar valor a nuestra

materia prima, ya que Concordia lo tiene todo, somos privilegiados en

materia de producción, por eso cada uno, desde el lugar que le corresponde,

debe hacer lo suyo, con compromiso y trabajando juntos, vamos a lograr

mejorar cada día más” destacó Azcué.

Por su parte, Gerardo Gentilleti, Secretario de Ciencia, Tecnología e

Innovación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) resaltó que

“tenemos que ser capaces de transformar el conocimiento, a través de la

innovación, en resultados, en productos y servicios que lleguen a nuestra

población, con una mirada geopolítica”.

El Decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER), Daniel

Capodoglio puso el eje en que el congreso reúne a docentes e investigadores

tanto de Argentina como de Brasil, Uruguay y gran parte del continente: “la

integración científica latinoamericana es una decisión

política/institucional que se traduce en cosas muy concretas” agregando que

“no es casual que el congreso tenga como sede Concordia”, por eso resaltó

la presencia de “las autoridades que hoy nos acompañan, y a cada

estudiante, docente e investigador que decidió ser parte de estos días de

trabajo”.

Durante los días martes 11 y miércoles 12 de agosto se desarrollarán

conferencias plenarias, mesas redondas, presentaciones de trabajos

científicos y académicos, y exposición de tecnologías innovadoras,

promoviendo el diálogo entre el ámbito científico, académico y productivo.

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