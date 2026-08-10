*CORTE PROGRAMADO DE AGUA POTABLE POR RECAMBIO DE VÁLVULAS Y TRABAJOS DE

EXTENSIÓN DE REDES *

El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informa que este martes

11 de agosto y en el marco de las obras que lleva adelante la Municipalidad

de Concordia en calle Paula Albarracín de Sarmiento a través del Plan de

Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, se interrumpirá el

servicio de agua potable.

Los barrios afectados serán los siguientes: La Bianca; Pampa Soler; Divino

Niño; 21 de Septiembre; Don Jorge; Lavardén; Tavella Norte; San Pantaleón;

Parque; Concordia; Constitución; 11 de junio; San Juan; Llamarada-Las

Viñas y Ricardo Rösch.

Este corte programado, que comenzará en las primeras horas de la mañana, es

para efectuar el recambio de válvulas estratégicas y trabajos de extensión

de la red para lograr una mayor optimización del servicio, previo a la

pavimentación del sector.

Una vez finalizadas las tareas, la recuperación del servicio se dará de

forma paulatina. Se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del

agua y tomar los recaudos necesarios mientras se realizan los trabajos.

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