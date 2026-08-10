*CORTE PROGRAMADO DE AGUA POTABLE POR RECAMBIO DE VÁLVULAS Y TRABAJOS DE
EXTENSIÓN DE REDES *
El Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informa que este martes
11 de agosto y en el marco de las obras que lleva adelante la Municipalidad
de Concordia en calle Paula Albarracín de Sarmiento a través del Plan de
Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, se interrumpirá el
servicio de agua potable.
Los barrios afectados serán los siguientes: La Bianca; Pampa Soler; Divino
Niño; 21 de Septiembre; Don Jorge; Lavardén; Tavella Norte; San Pantaleón;
Parque; Concordia; Constitución; 11 de junio; San Juan; Llamarada-Las
Viñas y Ricardo Rösch.
Este corte programado, que comenzará en las primeras horas de la mañana, es
para efectuar el recambio de válvulas estratégicas y trabajos de extensión
de la red para lograr una mayor optimización del servicio, previo a la
pavimentación del sector.
Una vez finalizadas las tareas, la recuperación del servicio se dará de
forma paulatina. Se solicita a los vecinos hacer un uso responsable del
agua y tomar los recaudos necesarios mientras se realizan los trabajos.
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