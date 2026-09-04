*AZCUÉ ANUNCIÓ UNA NUEVA ETAPA DE OBRAS POR $1.900 MILLONES PARA CONCORDIA*
Este viernes y en el marco de una recorrida por las obras de pavimentación
que se ejecutan sobre calle La Pampa, el intendente Francisco Azcué anunció
una nueva etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el
Bicentenario (PID) que demandará una inversión cercana a los 1.900 millones
de pesos, con recursos propios de la Municipalidad de Concordia.
En primer lugar, Azcué destacó el avance de los trabajos que forman parte
“de una planificación orientada a mejorar la infraestructura y la
circulación en distintos sectores de la ciudad. Esto surge de la demanda de
los vecinos con quiénes dialogamos permanentemente. Este ordenamiento
mejora la calidad de vida de los barrios”.
Asimismo adelantó que, mientras se está en la etapa final de la
pavimentación de calle La Pampa, en el tramo comprendido entre Presidente
Illia y Lieberman, la semana que viene se estarán abriendo las ofertas de
la licitación pública para una nueva etapa del PID con un presupuesto
oficial cercano a los 1.900 millones de pesos.
“Estamos muy conformes con el trabajo que se está haciendo. Para nosotros
es una gran satisfacción después de dos años y medio de ordenar el
Municipio, optimizando los recursos y mejorar la administración, nos
permite avanzar con este tipo de obras” subrayó Azcué.
El secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, por su parte, destacó
el ritmo de ejecución de los trabajos y el avance simultáneo de distintos
frentes de obra en la ciudad: “en este caso, en calle La Pampa ya se está
pavimentando pero además en otros sectores, se realizan distintas obras
integrales que después permiten asfaltar”.
*NUEVA ETAPA*
La nueva etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el
Bicentenario contempla la pavimentación de las siguientes arterias: calle
Laprida, entre calles Italia y Sara Neira; calle Mario Gatto, entre calles
Laprida y Tavella.
En la fase inicial se llevará a cabo la renovación de redes de
infraestructura básica: cambio de las cañerías de agua potable y de la red
colectora cloacal, incluyendo las conexiones domiciliarias. Además, para
asegurar la operatividad del sistema, se instalarán nuevas válvulas
esclusas e hidrantes. Una vez concluidas estas tareas, se ejecutará una
base de suelo cemento y la posterior pavimentación definitiva.
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