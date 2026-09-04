*AZCUÉ ANUNCIÓ UNA NUEVA ETAPA DE OBRAS POR $1.900 MILLONES PARA CONCORDIA*

Este viernes y en el marco de una recorrida por las obras de pavimentación

que se ejecutan sobre calle La Pampa, el intendente Francisco Azcué anunció

una nueva etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el

Bicentenario (PID) que demandará una inversión cercana a los 1.900 millones

de pesos, con recursos propios de la Municipalidad de Concordia.

En primer lugar, Azcué destacó el avance de los trabajos que forman parte

“de una planificación orientada a mejorar la infraestructura y la

circulación en distintos sectores de la ciudad. Esto surge de la demanda de

los vecinos con quiénes dialogamos permanentemente. Este ordenamiento

mejora la calidad de vida de los barrios”.

Asimismo adelantó que, mientras se está en la etapa final de la

pavimentación de calle La Pampa, en el tramo comprendido entre Presidente

Illia y Lieberman, la semana que viene se estarán abriendo las ofertas de

la licitación pública para una nueva etapa del PID con un presupuesto

oficial cercano a los 1.900 millones de pesos.

“Estamos muy conformes con el trabajo que se está haciendo. Para nosotros

es una gran satisfacción después de dos años y medio de ordenar el

Municipio, optimizando los recursos y mejorar la administración, nos

permite avanzar con este tipo de obras” subrayó Azcué.

El secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, por su parte, destacó

el ritmo de ejecución de los trabajos y el avance simultáneo de distintos

frentes de obra en la ciudad: “en este caso, en calle La Pampa ya se está

pavimentando pero además en otros sectores, se realizan distintas obras

integrales que después permiten asfaltar”.

*NUEVA ETAPA*

La nueva etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el

Bicentenario contempla la pavimentación de las siguientes arterias: calle

Laprida, entre calles Italia y Sara Neira; calle Mario Gatto, entre calles

Laprida y Tavella.

En la fase inicial se llevará a cabo la renovación de redes de

infraestructura básica: cambio de las cañerías de agua potable y de la red

colectora cloacal, incluyendo las conexiones domiciliarias. Además, para

asegurar la operatividad del sistema, se instalarán nuevas válvulas

esclusas e hidrantes. Una vez concluidas estas tareas, se ejecutará una

base de suelo cemento y la posterior pavimentación definitiva.

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