*RECOMENDACIONES DE TRÁNSITO POR LA CAMINATA ESTUDIANTIL 2026*

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia y

debido a la realización de la Caminata Estudiantil 2026, recomienda

transitar con precaución en inmediaciones del Parque Central “Viñedos

Moulins”.

La actividad está prevista para las 14 horas de este jueves, con previa

concentración de los estudiantes desde las 13 horas.

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