*SE ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LA RONDA DE NEGOCIOS DE CONCORDIA PRODUCE

2026*

El lunes 7 de septiembre se abre el período de inscripciones para

participar de la Ronda de Negocios que tendrá lugar en el marco de

“Concordia Produce”, la Expo Productiva Multisectorial de Concordia y la

Región.

La Ronda de Negocios será la actividad inicial de “Concordia Produce” el

viernes 23 de octubre y uno de los eventos más importantes de la Expo

Multisectorial, organizada de manera conjunta con la Cámara Argentina de la

Mediana Empresa (CAME) a través de su filial local, el Centro de Comercio,

Industria y Servicios de Concordia (CCISC).

La actividad se desarrollará entre las 9 y las 14 y para este año se prevé

ampliar la cantidad de mesas disponibles para las reuniones bilaterales

entre quienes buscan nuevas oportunidades de negocios. En su primera

edición la Ronda de Negocios convocó a un centenar de empresas

participantes y se contaron más de mil reuniones de las que un 25% se

convirtieron en negocios concretos.

El secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide destacó que la

Ronda de Negocios “es una oportunidad de vinculación con posibles nuevos

compradores, proveedores o inversores y de visibilización para productores,

emprendedores, empresas comerciales, industriales y de servicios, generar

nuevos contactos, tener un mano a mano con potenciales clientes y explorar

nuevos negocios”.

Diego Lago, vicepresidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de

Concordia, remarcó que es además una manera de motorizar el “Compre Local

porque incentiva la interacción entre actores locales y es una alternativa

abierta para todo tipo de empresas o emprendedores, sin importar el tamaño

del emprendimiento”. Alentó a que se acerquen comerciantes chicos,

prestadores de servicios, medios de comunicación que ofrezcan sus

plataformas de difusión y advirtió que “a veces, con el menos pensado se

termina haciendo un negocio”.

La participación en la Ronda de Negocios 2026 tendrá un costo de $30.000 y

de $20.000 para los expositores de Concordia Produce.

En los canales oficiales de Concordia Produce, a través de su página web

https://concordiaproduce.concordia.gob.ar/ , por mail a

concordiaproduce@concordia.gob.ar o a través del teléfono 3454133757 se

puede obtener más información para participar.

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