*SE ABREN LAS INSCRIPCIONES PARA LA RONDA DE NEGOCIOS DE CONCORDIA PRODUCE
2026*
El lunes 7 de septiembre se abre el período de inscripciones para
participar de la Ronda de Negocios que tendrá lugar en el marco de
“Concordia Produce”, la Expo Productiva Multisectorial de Concordia y la
Región.
La Ronda de Negocios será la actividad inicial de “Concordia Produce” el
viernes 23 de octubre y uno de los eventos más importantes de la Expo
Multisectorial, organizada de manera conjunta con la Cámara Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) a través de su filial local, el Centro de Comercio,
Industria y Servicios de Concordia (CCISC).
La actividad se desarrollará entre las 9 y las 14 y para este año se prevé
ampliar la cantidad de mesas disponibles para las reuniones bilaterales
entre quienes buscan nuevas oportunidades de negocios. En su primera
edición la Ronda de Negocios convocó a un centenar de empresas
participantes y se contaron más de mil reuniones de las que un 25% se
convirtieron en negocios concretos.
El secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide destacó que la
Ronda de Negocios “es una oportunidad de vinculación con posibles nuevos
compradores, proveedores o inversores y de visibilización para productores,
emprendedores, empresas comerciales, industriales y de servicios, generar
nuevos contactos, tener un mano a mano con potenciales clientes y explorar
nuevos negocios”.
Diego Lago, vicepresidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de
Concordia, remarcó que es además una manera de motorizar el “Compre Local
porque incentiva la interacción entre actores locales y es una alternativa
abierta para todo tipo de empresas o emprendedores, sin importar el tamaño
del emprendimiento”. Alentó a que se acerquen comerciantes chicos,
prestadores de servicios, medios de comunicación que ofrezcan sus
plataformas de difusión y advirtió que “a veces, con el menos pensado se
termina haciendo un negocio”.
La participación en la Ronda de Negocios 2026 tendrá un costo de $30.000 y
de $20.000 para los expositores de Concordia Produce.
En los canales oficiales de Concordia Produce, a través de su página web
https://concordiaproduce.concordia.gob.ar/ , por mail a
concordiaproduce@concordia.gob.ar o a través del teléfono 3454133757 se
puede obtener más información para participar.
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