*LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA REALIZARÁ UN NUEVO ABORDAJE TERRITORIAL EN
EL BARRIO LOS PÁJAROS*
Con la articulación simultánea de más de 20 áreas, la Municipalidad de
Concordia llevará a cabo este sábado 5 de septiembre un nuevo abordaje
territorial, destinado a acercar distintos servicios, trámites,
asesoramiento y propuestas municipales a los vecinos.
El abordaje se desarrollará entre las 11:00 a 15:00 horas en el predio de
Sedronar, ubicado en República Árabe Siria y Los Ruiseñores donde se podrán
participar vecinos de los barrios Los Pájaros, Capricornio, Gdor. Cresto,
San Jorge, Fátima II, San Francisco Este y Oeste.
Durante la jornada, la Dirección de Tránsito y Transporte dispondrá de un
espacio para la actualización y extensión de beneficios de la tarjeta SUBE.
Quienes no posean tarjeta podrán solicitar una presentándose con fotocopia
del DNI.
Asimismo, se realizarán trámites vinculados al transporte para estudiantes
de nivel primario, secundario y terciario, docentes y personas con
discapacidad.
Para estudiantes se deberá presentar DNI, tarjeta SUBE y certificado de
alumno regular firmado por la institución. Los docentes deberán concurrir
con DNI, tarjeta SUBE y constancia expedida por Departamental, mientras que
las personas con discapacidad deberán presentar DNI y fotocopia del
certificado de discapacidad.
También se desarrollará una jornada de Educación Vial, que incluirá curso y
examen teórico y práctico para las clases A y B. Para participar será
necesario llevar fotocopia del DNI, birome de color azul o negro y
elementos para tomar apuntes. La inscripción previa puede realizarse al
teléfono 345 508 2277.
Por su parte Salud estará completando calendarios de vacunación, realizará
controles nutricionales, pediátricos y testeos.
Veterinaria realizará castraciones y vacunaciones antirrábicas, con turnos
previos enviando un mensaje al Whatsapp 345-508 1414.
También se brindarán servicios para mascotas, incluyendo castración con
turno previo y vacunación antirrábica.
Estos abordajes forman parte de una política de cercanía y presencia
territorial, que busca fortalecer el vínculo con los vecinos y generar
espacios donde puedan plantear sus necesidades y encontrar respuestas
concretas.
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