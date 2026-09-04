*COMENZÓ CONCORDIA.NEGOCIOS, EL PROGRAMA MUNICIPAL QUE BUSCA FORTALECER Y
PROFESIONALIZAR EMPRENDIMIENTOS Y PYMES LOCALES*
Con el objetivo de brindar herramientas concretas para mejorar la gestión y
potenciar el crecimiento de los emprendimientos y pequeñas y medianas
empresas de la ciudad, comenzó este jueves Concordia.Negocios, un nuevo
programa impulsado por la Municipalidad de Concordia, en el marco del Plan
de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.
La propuesta consiste en una capacitación arancelada, destinada a
emprendedores y PyMEs de Concordia que ya cuentan con un negocio en
funcionamiento. La modalidad es 100% presencial, con talleres prácticos y
trabajo aplicado sobre cada emprendimiento, con el objetivo de brindar
herramientas que permitan mejorar la gestión, ordenar procesos, fortalecer
las ventas y tomar mejores decisiones.
Concordia.Negocios se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre la
Municipalidad de Concordia, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Entre Ríos y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia.
Durante la apertura, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia
de acompañar a quienes generan actividad económica y empleo en la ciudad,
remarcando que desde el Municipio “se busca generar condiciones y
herramientas para que los emprendimientos locales puedan crecer”.
“Queremos acompañar a quienes todos los días apuestan, invierten y generan
oportunidades en Concordia. La capacitación y la incorporación de
herramientas de gestión son fundamentales para que nuestros emprendedores
puedan tomar mejores decisiones y hacer crecer sus negocios”.
En ese sentido, Azcué valoró especialmente la articulación entre el Estado,
las universidades, las instituciones técnicas y el sector privado, y
sostuvo que “cuando trabajamos juntos podemos brindar respuestas mucho más
concretas a las necesidades de quienes emprenden y producen en nuestra
ciudad”.
*EMPRENDEDORES CON HERRAMIENTAS*
Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide,
destacó que Concordia.Negocios representa una nueva instancia de
acompañamiento a quienes ya tienen un emprendimiento en marcha: “Desde la
Municipalidad queremos estar cerca de nuestros emprendedores, pero no
solamente con una mirada de acompañamiento, sino también brindándoles
herramientas concretas que puedan aplicar en sus negocios. Muchas veces
quienes emprenden tienen un muy buen producto o servicio, pero necesitan
ordenar procesos, mejorar la gestión o fortalecer sus estrategias de venta”.
“La propuesta es que lo que se aprende en cada encuentro pueda llevarse
directamente a terreno. Buscamos que cada participante pueda identificar
problemas, validar sus ideas, ordenar su emprendimiento y tomar decisiones
con mayor información”, sostuvo Arístide.
*PRIMER MÓDULO: DIAGNÓSTICO Y VALIDACIÓN*
El primer módulo de Concordia.Negocios se denomina “¿Tu negocio resuelve un
problema real? Diagnóstico + Validación” y propone trabajar sobre uno de
los aspectos fundamentales de cualquier emprendimiento: comprender con
claridad qué problema resuelve, para quién y cuál es el valor que ofrece.
La capacitación está a cargo de Pedro Kohn, director de Innovación y
Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Concordia, y Ricardo
Rodríguez, bioingeniero, quienes trabajan junto a los participantes sobre
herramientas y metodologías que pueden ser aplicadas directamente a sus
propios negocios.
*PRÓXIMO ENCUENTRO*
El primer módulo continuará el jueves 10 de septiembre, nuevamente en la
Sede UTN, donde los participantes avanzarán con el trabajo de diagnóstico y
validación de sus propuestas.
De esta manera, Concordia.Negocios pone en marcha un espacio de formación y
acompañamiento pensado para quienes ya tienen un negocio en funcionamiento
y buscan ordenarlo, profesionalizarlo y generar nuevas oportunidades de
crecimiento.
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