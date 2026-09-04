*COMENZÓ CONCORDIA.NEGOCIOS, EL PROGRAMA MUNICIPAL QUE BUSCA FORTALECER Y

PROFESIONALIZAR EMPRENDIMIENTOS Y PYMES LOCALES*

Con el objetivo de brindar herramientas concretas para mejorar la gestión y

potenciar el crecimiento de los emprendimientos y pequeñas y medianas

empresas de la ciudad, comenzó este jueves Concordia.Negocios, un nuevo

programa impulsado por la Municipalidad de Concordia, en el marco del Plan

de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

La propuesta consiste en una capacitación arancelada, destinada a

emprendedores y PyMEs de Concordia que ya cuentan con un negocio en

funcionamiento. La modalidad es 100% presencial, con talleres prácticos y

trabajo aplicado sobre cada emprendimiento, con el objetivo de brindar

herramientas que permitan mejorar la gestión, ordenar procesos, fortalecer

las ventas y tomar mejores decisiones.

Concordia.Negocios se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre la

Municipalidad de Concordia, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Instituto Nacional de

Tecnología Industrial (INTI), el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de Entre Ríos y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia.

Durante la apertura, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia

de acompañar a quienes generan actividad económica y empleo en la ciudad,

remarcando que desde el Municipio “se busca generar condiciones y

herramientas para que los emprendimientos locales puedan crecer”.

“Queremos acompañar a quienes todos los días apuestan, invierten y generan

oportunidades en Concordia. La capacitación y la incorporación de

herramientas de gestión son fundamentales para que nuestros emprendedores

puedan tomar mejores decisiones y hacer crecer sus negocios”.

En ese sentido, Azcué valoró especialmente la articulación entre el Estado,

las universidades, las instituciones técnicas y el sector privado, y

sostuvo que “cuando trabajamos juntos podemos brindar respuestas mucho más

concretas a las necesidades de quienes emprenden y producen en nuestra

ciudad”.

*EMPRENDEDORES CON HERRAMIENTAS*

Por su parte, el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide,

destacó que Concordia.Negocios representa una nueva instancia de

acompañamiento a quienes ya tienen un emprendimiento en marcha: “Desde la

Municipalidad queremos estar cerca de nuestros emprendedores, pero no

solamente con una mirada de acompañamiento, sino también brindándoles

herramientas concretas que puedan aplicar en sus negocios. Muchas veces

quienes emprenden tienen un muy buen producto o servicio, pero necesitan

ordenar procesos, mejorar la gestión o fortalecer sus estrategias de venta”.

“La propuesta es que lo que se aprende en cada encuentro pueda llevarse

directamente a terreno. Buscamos que cada participante pueda identificar

problemas, validar sus ideas, ordenar su emprendimiento y tomar decisiones

con mayor información”, sostuvo Arístide.

*PRIMER MÓDULO: DIAGNÓSTICO Y VALIDACIÓN*

El primer módulo de Concordia.Negocios se denomina “¿Tu negocio resuelve un

problema real? Diagnóstico + Validación” y propone trabajar sobre uno de

los aspectos fundamentales de cualquier emprendimiento: comprender con

claridad qué problema resuelve, para quién y cuál es el valor que ofrece.

La capacitación está a cargo de Pedro Kohn, director de Innovación y

Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Concordia, y Ricardo

Rodríguez, bioingeniero, quienes trabajan junto a los participantes sobre

herramientas y metodologías que pueden ser aplicadas directamente a sus

propios negocios.

*PRÓXIMO ENCUENTRO*

El primer módulo continuará el jueves 10 de septiembre, nuevamente en la

Sede UTN, donde los participantes avanzarán con el trabajo de diagnóstico y

validación de sus propuestas.

De esta manera, Concordia.Negocios pone en marcha un espacio de formación y

acompañamiento pensado para quienes ya tienen un negocio en funcionamiento

y buscan ordenarlo, profesionalizarlo y generar nuevas oportunidades de

crecimiento.

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