*CONCORDIA DIO UN PASO CLAVE HACIA LA CREACIÓN DE UN NODO LOGÍSTICO Y
PRODUCTIVO DE REFERENCIA REGIONAL*
Ante la presencia de empresarios, representantes de instituciones
intermedias, académicos y del sector productivo, se llevó a cabo la
presentación del estudio de viabilidad realizado por la consultora Serman &
Asociados que analizó la viabilidad técnica, ambiental, normativa y
económica del proyecto que contempla el Puerto Fluvial, la Zona de
Actividades Logísticas y la ampliación del Parque Industrial.
Este análisis integral determinó que están dadas las condiciones para que
la Municipalidad de Concordia avance con este proyecto, a realizarse por
etapas y de esta manera evitar inversiones importantes desde el comienzo,
estableciendo una hoja de ruta para el desarrollo, no solamente de nuestra
ciudad, sino de la región.
El informe formalizó que el primer paso es la creación de una Zona de
Actividades Logísticas (ZAL) con el objetivo de consolidar las cargas de
los productores locales de manera eficiente. El paso siguiente sería la
ampliación del Parque Industrial, sector que ya está consolidado y por
último, el puerto fluvial de barcazas, cuya ejecución está estrictamente
condicionada a alcanzar mayores volúmenes de carga, fuertes inversiones y
mejoras en la navegabilidad del río.
Se remarcó que contar con un nodo logístico estratégico dentro del corredor
del MERCOSUR atraerá capitales y generará empleo genuino. Se mencionaron
certezas técnicas y un marco de previsibilidad que los inversores privados
exigen antes de radicar sus empresas en la zona. Al abaratar costos de
transporte y almacenamiento, mejora la posición de las cadenas productivas
locales de citrus, arándanos, carnes y madera, entre otros productos,
frente al mercado internacional.
*“VAMOS CUMPLIENDO CON LAS ETAPAS”*
El intendente Francisco Azcué en primer término recalcó que “vamos
cumpliendo con las etapas y este paso era importante. Ahora debemos
comenzar a trabajar, junto a todos los sectores, en el proyecto ejecutivo
para avanzar con lo primero que es la Zona de Actividades Logísticas”, un
lugar que va a concentrar operaciones de carga y contará con depósitos
fiscales, galpones de empaque, cámaras de frío y una playa de camiones.
Azcué hizo un llamado a los sectores privados y productivos a que se sumen
y hagan propio el proyecto: “lo que viene requiere del trabajo con las
instituciones, con los empresarios, con los productores, con los
emprendedores porque en definitiva es para ellos, los principales
protagonistas van a ser ellos. Este nodo es parte de nuestra plataforma de
gobierno que pusimos a consideración en el 2023, es uno de los proyectos
más importantes que tiene la Municipalidad y hoy estamos dando un paso
clave, cumpliendo con nuestro compromiso”.
*VISIÓN INTEGRAL *
Por su parte el ministro de Desarrollo Económico de la Provincia Guillermo
Bernaudo destacó el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos al proyecto
“que representa una visión integral del desarrollo productivo de Concordia,
la región y la provincia. Hay un gran potencial con un nodo logístico en el
litoral, transformándose en un componente importante, inclusive para otras
provincias como Corrientes, Misiones, Chaco. Muchas veces las gestiones se
pasan hablando de proyectos que nunca se concretan pero acá hay una
planificación y hay que ponerlo en marcha”.
*PASO INICIAL REAL Y POSIBLE*
María Cecilia Norman, de la consultora Serman & Asociados subrayó que la
Zona de Actividades Logísticas permite, con una inversión inicial de
pequeña escala, “ser el articulador del nodo logístico y hoy ofrecer un
hueco de servicios a muchos productores pequeños y medianos que no tienen
la posibilidad de sacar sus cargas, de incorporarse y ser generadores de
esa carga futura que puede llevar a las etapas finales. Es un paso inicial
posible, real, que permite pensar en grande y potenciar a la región que en
definitiva es el principal sostén de toda esta idea y de todo este plan.
Concordia como puerta o punto de salida y la región como Hinterland o área
productiva cercana”.
Por último el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide
consideró que a partir de la viabilidad del proyecto, “tenemos, los
concordienses, que empezar a creernos que esto es posible. Pensar en la
profesionalización del recurso humano que seguramente se va a necesitar y
desde ahí, ir consolidando cada eslabón de la cadena. Este es un plan
bisagra para Concordia pero depende de todos los sectores”.
El proyecto para la creación del nodo logístico se realiza a través del
Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande y la
Unidad Ejecutora Provincial ante el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
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