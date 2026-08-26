*CONCORDIA DIO UN PASO CLAVE HACIA LA CREACIÓN DE UN NODO LOGÍSTICO Y

PRODUCTIVO DE REFERENCIA REGIONAL*

Ante la presencia de empresarios, representantes de instituciones

intermedias, académicos y del sector productivo, se llevó a cabo la

presentación del estudio de viabilidad realizado por la consultora Serman &

Asociados que analizó la viabilidad técnica, ambiental, normativa y

económica del proyecto que contempla el Puerto Fluvial, la Zona de

Actividades Logísticas y la ampliación del Parque Industrial.

Este análisis integral determinó que están dadas las condiciones para que

la Municipalidad de Concordia avance con este proyecto, a realizarse por

etapas y de esta manera evitar inversiones importantes desde el comienzo,

estableciendo una hoja de ruta para el desarrollo, no solamente de nuestra

ciudad, sino de la región.

El informe formalizó que el primer paso es la creación de una Zona de

Actividades Logísticas (ZAL) con el objetivo de consolidar las cargas de

los productores locales de manera eficiente. El paso siguiente sería la

ampliación del Parque Industrial, sector que ya está consolidado y por

último, el puerto fluvial de barcazas, cuya ejecución está estrictamente

condicionada a alcanzar mayores volúmenes de carga, fuertes inversiones y

mejoras en la navegabilidad del río.

Se remarcó que contar con un nodo logístico estratégico dentro del corredor

del MERCOSUR atraerá capitales y generará empleo genuino. Se mencionaron

certezas técnicas y un marco de previsibilidad que los inversores privados

exigen antes de radicar sus empresas en la zona. Al abaratar costos de

transporte y almacenamiento, mejora la posición de las cadenas productivas

locales de citrus, arándanos, carnes y madera, entre otros productos,

frente al mercado internacional.

*“VAMOS CUMPLIENDO CON LAS ETAPAS”*

El intendente Francisco Azcué en primer término recalcó que “vamos

cumpliendo con las etapas y este paso era importante. Ahora debemos

comenzar a trabajar, junto a todos los sectores, en el proyecto ejecutivo

para avanzar con lo primero que es la Zona de Actividades Logísticas”, un

lugar que va a concentrar operaciones de carga y contará con depósitos

fiscales, galpones de empaque, cámaras de frío y una playa de camiones.

Azcué hizo un llamado a los sectores privados y productivos a que se sumen

y hagan propio el proyecto: “lo que viene requiere del trabajo con las

instituciones, con los empresarios, con los productores, con los

emprendedores porque en definitiva es para ellos, los principales

protagonistas van a ser ellos. Este nodo es parte de nuestra plataforma de

gobierno que pusimos a consideración en el 2023, es uno de los proyectos

más importantes que tiene la Municipalidad y hoy estamos dando un paso

clave, cumpliendo con nuestro compromiso”.

*VISIÓN INTEGRAL *

Por su parte el ministro de Desarrollo Económico de la Provincia Guillermo

Bernaudo destacó el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos al proyecto

“que representa una visión integral del desarrollo productivo de Concordia,

la región y la provincia. Hay un gran potencial con un nodo logístico en el

litoral, transformándose en un componente importante, inclusive para otras

provincias como Corrientes, Misiones, Chaco. Muchas veces las gestiones se

pasan hablando de proyectos que nunca se concretan pero acá hay una

planificación y hay que ponerlo en marcha”.

*PASO INICIAL REAL Y POSIBLE*

María Cecilia Norman, de la consultora Serman & Asociados subrayó que la

Zona de Actividades Logísticas permite, con una inversión inicial de

pequeña escala, “ser el articulador del nodo logístico y hoy ofrecer un

hueco de servicios a muchos productores pequeños y medianos que no tienen

la posibilidad de sacar sus cargas, de incorporarse y ser generadores de

esa carga futura que puede llevar a las etapas finales. Es un paso inicial

posible, real, que permite pensar en grande y potenciar a la región que en

definitiva es el principal sostén de toda esta idea y de todo este plan.

Concordia como puerta o punto de salida y la región como Hinterland o área

productiva cercana”.

Por último el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide

consideró que a partir de la viabilidad del proyecto, “tenemos, los

concordienses, que empezar a creernos que esto es posible. Pensar en la

profesionalización del recurso humano que seguramente se va a necesitar y

desde ahí, ir consolidando cada eslabón de la cadena. Este es un plan

bisagra para Concordia pero depende de todos los sectores”.

El proyecto para la creación del nodo logístico se realiza a través del

Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande y la

Unidad Ejecutora Provincial ante el Banco Interamericano de Desarrollo

(BID).