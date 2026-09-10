*BROMATOLOGÍA RECUERDA MANTENER LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN
ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES DE ALIMENTOS*
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología,
recuerda la importancia de mantener la limpieza y desinfección de
establecimientos e instalaciones de alimentos.
La recomendación está orientada a responsables de establecimientos
elaboradores, manipuladores, fraccionadores, comercializadores y
expendedores de alimentos ya que la correcta higienización constituye una
medida fundamental para prevenir la contaminación de los alimentos y
proteger la salud de los consumidores.
Por este motivo, los establecimientos deben contar con procedimientos
adecuados y sistemáticos de limpieza y desinfección, utilizando productos
autorizados y en las concentraciones y condiciones indicadas por el
fabricante.
En ese sentido, desde Bromatología se recomienda:
Mantener las instalaciones limpias, ordenadas y en condiciones adecuadas de
conservación.
Realizar la limpieza antes de la desinfección, ya que ambas etapas cumplen
funciones diferentes.
Utilizar productos de limpieza y desinfección adecuados y correctamente
identificados.
Respetar las concentraciones, tiempos de contacto y condiciones de uso
indicadas.
Evitar la contaminación cruzada con alimentos durante las tareas de
higienización.
Mantener los elementos utilizados para la limpieza en condiciones adecuadas
y separados de los alimentos y utensilios.
Establecer una frecuencia de limpieza acorde a cada sector, actividad y
nivel de riesgo.
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