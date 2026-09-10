*BROMATOLOGÍA RECUERDA MANTENER LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN

ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES DE ALIMENTOS*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología,

recuerda la importancia de mantener la limpieza y desinfección de

establecimientos e instalaciones de alimentos.

La recomendación está orientada a responsables de establecimientos

elaboradores, manipuladores, fraccionadores, comercializadores y

expendedores de alimentos ya que la correcta higienización constituye una

medida fundamental para prevenir la contaminación de los alimentos y

proteger la salud de los consumidores.

Por este motivo, los establecimientos deben contar con procedimientos

adecuados y sistemáticos de limpieza y desinfección, utilizando productos

autorizados y en las concentraciones y condiciones indicadas por el

fabricante.

En ese sentido, desde Bromatología se recomienda:

Mantener las instalaciones limpias, ordenadas y en condiciones adecuadas de

conservación.

Realizar la limpieza antes de la desinfección, ya que ambas etapas cumplen

funciones diferentes.

Utilizar productos de limpieza y desinfección adecuados y correctamente

identificados.

Respetar las concentraciones, tiempos de contacto y condiciones de uso

indicadas.

Evitar la contaminación cruzada con alimentos durante las tareas de

higienización.

Mantener los elementos utilizados para la limpieza en condiciones adecuadas

y separados de los alimentos y utensilios.

Establecer una frecuencia de limpieza acorde a cada sector, actividad y

nivel de riesgo.