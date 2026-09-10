Concordia, 10 de septiembre de 2026.

*El Concejo Deliberante de Concordia avanzó en el ordenamiento urbano y

aprobó reconocimientos a iniciativas locales*

*En la 25ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Concordia, presidida

por la viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza y con la asistencia de

diez ediles, se trataron y aprobaron proyectos de alto impacto

institucional. Durante el encuentro, el cuerpo deliberativo dio luz verde

al programado plan de nomenclatura urbana de la ciudad, dio ingreso a un

pedido de adecuación de las normativas eléctricas locales y respaldó una

amplia agenda de actividades educativas, sanitarias y culturales.*

En el marco del plan de nominación de calles, el pleno sancionó por

unanimidad la ordenanza que otorga nombres oficiales a arterias del *barrio

Concordia I*. Presentada por el concejal Emmanuel Godoy, la iniciativa

resuelve una demanda histórica de las familias del lugar al establecer las

denominaciones de General Mariano Necochea (tramo entre Dr. Sauré y Yamandú

Rodríguez, delimitado por Paula Albarracín de Sarmiento y Odiard),

Isthillart Este (pasaje peatonal entre La Pampa e Isthillart, de J. J.

Valle a Yamandú Rodríguez) y Yamandú Rodríguez Norte (entre Yamandú

Rodríguez y J. J. Valle, delimitado por Odiard y Paula Albarracín de

Sarmiento). Como subrayó la titular del cuerpo y el edil informante, esta

delimitación trasciende la formalidad administrativa para constituir un

derecho básico que asegura la llegada de ambulancias, servicios de

mensajería y seguridad.

Además, ingresó la solicitud del colectivo de técnicos electricistas para

adecuar la normativa local a los nuevos esquemas del Ente Provincial

Regulador de la Energía, actuación que fue derivada al Departamento

Ejecutivo Municipal para su correspondiente evaluación técnica.

*Proyectos de Resolución*

En el ámbito de las resoluciones, el cuerpo legislativo otorgó la

declaración de Interés Municipal y Educativo al concurso de robótica

*"Tecnovincularte

2026*", iniciativa impulsada por los concejales Silvina Ovelar, Emmanuel

Godoy, Carolina Amiano y organizada por la Escuela Secundaria Técnica de la

Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER. En su sexta edición, la

propuesta convoca a 15 escuelas primarias y 42 proyectos de alumnos de

sexto grado, quienes diseñaron robots en categorías básica y avanzada (con

programación en plataformas como Arduino y Scratch) para resolver problemas

cotidianos. La exposición y evaluación se llevará a cabo el miércoles 16 de

septiembre de 8:00 a 12:00 horas en la sede de calle 59 y Gregoria Pérez.

Asimismo, impulsado por la edil Claudia Villalba, se aprobó la declaración

de Interés Municipal y Social para la jornada comunitaria de

sensibilización en el marco *del Día Mundial de la Prevención del Suicidio*,

que se desarrolla este jueves 10 de septiembre a las 15:00 horas en la

Plaza 25 de Mayo. El evento articula el trabajo de la organización "Lazos

en Red", la Escuela de Enfermería, la UADER, el ISEF y la Escuela de La

Bianca, incluyendo charlas informativas con profesionales, actividades

recreativas y la representación de una obra teatral sobre Alfonsina Storni

a cargo de estudiantes secundarios.

El pleno también declaró de Interés Municipal las *V Jornadas Regionales de

Genética*, organizadas por la Sociedad Argentina de Genética (Regional

Litoral) para los días 17 y 18 de septiembre en la Facultad de Ciencias de

la Alimentación de la UNER. La actividad abarca capacitaciones sobre código

genético y diversidad para docentes secundarios, simposios enfocados en

cultivos estratégicos como cítricos, eucaliptos, arroz, soja, colza,

forrajeras y el frutal nativo ubajay, además de paneles sobre mejoramiento

en apicultura, avicultura y medicina de precisión en ginecología.

A propuesta de la concejal Verónica Del Boca y el Departamento de Políticas

Públicas para la Tercera Edad, se declaró de Interés Municipal la

disertación *"Envejecimiento en el Siglo XXI"*, que se brindará este jueves

10 de septiembre en el Centro de Convenciones por la Directora de Adultos

Mayores de la provincia, Lic. Graciela Mantarás, como parte de la tercera

edición de la jornada "No me sueltes la mano".

A su vez, se respaldó el proyecto de la concejal Claudia Villalba que

declaró de Interés Municipal, Educativo y Sanitario la *Jornada de

Radiología en Quirófano*, a realizarse el 12 de septiembre en el Hospital

Delicia C. Masvernat. La capacitación está dirigida a técnicos, licenciados

y personal de quirófano en el uso del equipamiento de Arco en C y normas de

radioprotección.

Por último, se otorgó el aval institucional al Ciclo de Conferencias

Virtuales *"Horizonte Científico Abierto: Paisajes y memorias de la Entre

Ríos profunda",* que desarrollará siete encuentros entre el 30 de

septiembre y el 13 de noviembre en el marco del 30° aniversario del Museo

de Antropología y Ciencias Naturales "Nelson Oscar Vassallo".

*Homenajes*

Durante el espacio reservado para homenajes y manifestaciones, el recinto

fue escenario de intensos debates políticos e institucionales entre las

distintas bancadas. El concejal Jorge Mendieta abrió el intercambio al

exponer la crítica situación prestacional que atraviesan los afiliados de

PAMI en la ciudad; en ese sentido, el edil advirtió sobre la apremiante

necesidad de respuestas oficiales tras el reciente fallecimiento de un

jubilado de 74 años que aguardaba una derivación médica a Concepción del

Uruguay.

A su turno, el concejal Felipe Sastre hizo referencia a la confirmación de

las condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra

exfuncionarios provinciales. El edil sostuvo que el fallo ratifica el

accionar de las instituciones judiciales bajo el debido proceso,

desestimando los planteos de persecución política. La intervención motivó

la réplica del bloque opositor y derivó en un cruzamiento de posturas sobre

el criterio de la justicia y la marcha de denuncias locales en curso.

Por otra parte, la concejal Silvina Ovelar tomó la palabra para conmemorar

el Día del Maestro - que se celebra en todo el país cada 11 de septiembre

en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento-, destacando la vocación, el

esfuerzo cotidiano y el rol transformador de los docentes en la comunidad.

En el tramo final del bloque de homenajes, los concejales Celeste Fuscado y

Pablo Bovino enfatizaron la importancia de la articulación comunitaria e

institucional en el abordaje de la salud mental. Ambos ediles valoraron el

trabajo de prevención que se realiza en la ciudad en el marco del Día

Mundial de la Prevención del Suicidio y recordaron a la ciudadanía la

vigencia y disponibilidad de la línea telefónica gratuita 135 para brindar

asistencia y contención inmediata.

Link Transmisión:

https://www.youtube.com/watch?v=HRL7Cjjo3Cw

Mónica Saavedra

Prensa y Comunicación Institucional

Concejo Deliberante de Concordia