Concordia, 10 de septiembre de 2026.
*El Concejo Deliberante de Concordia avanzó en el ordenamiento urbano y
aprobó reconocimientos a iniciativas locales*
*En la 25ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Concordia, presidida
por la viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza y con la asistencia de
diez ediles, se trataron y aprobaron proyectos de alto impacto
institucional. Durante el encuentro, el cuerpo deliberativo dio luz verde
al programado plan de nomenclatura urbana de la ciudad, dio ingreso a un
pedido de adecuación de las normativas eléctricas locales y respaldó una
amplia agenda de actividades educativas, sanitarias y culturales.*
En el marco del plan de nominación de calles, el pleno sancionó por
unanimidad la ordenanza que otorga nombres oficiales a arterias del *barrio
Concordia I*. Presentada por el concejal Emmanuel Godoy, la iniciativa
resuelve una demanda histórica de las familias del lugar al establecer las
denominaciones de General Mariano Necochea (tramo entre Dr. Sauré y Yamandú
Rodríguez, delimitado por Paula Albarracín de Sarmiento y Odiard),
Isthillart Este (pasaje peatonal entre La Pampa e Isthillart, de J. J.
Valle a Yamandú Rodríguez) y Yamandú Rodríguez Norte (entre Yamandú
Rodríguez y J. J. Valle, delimitado por Odiard y Paula Albarracín de
Sarmiento). Como subrayó la titular del cuerpo y el edil informante, esta
delimitación trasciende la formalidad administrativa para constituir un
derecho básico que asegura la llegada de ambulancias, servicios de
mensajería y seguridad.
Además, ingresó la solicitud del colectivo de técnicos electricistas para
adecuar la normativa local a los nuevos esquemas del Ente Provincial
Regulador de la Energía, actuación que fue derivada al Departamento
Ejecutivo Municipal para su correspondiente evaluación técnica.
*Proyectos de Resolución*
En el ámbito de las resoluciones, el cuerpo legislativo otorgó la
declaración de Interés Municipal y Educativo al concurso de robótica
*"Tecnovincularte
2026*", iniciativa impulsada por los concejales Silvina Ovelar, Emmanuel
Godoy, Carolina Amiano y organizada por la Escuela Secundaria Técnica de la
Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER. En su sexta edición, la
propuesta convoca a 15 escuelas primarias y 42 proyectos de alumnos de
sexto grado, quienes diseñaron robots en categorías básica y avanzada (con
programación en plataformas como Arduino y Scratch) para resolver problemas
cotidianos. La exposición y evaluación se llevará a cabo el miércoles 16 de
septiembre de 8:00 a 12:00 horas en la sede de calle 59 y Gregoria Pérez.
Asimismo, impulsado por la edil Claudia Villalba, se aprobó la declaración
de Interés Municipal y Social para la jornada comunitaria de
sensibilización en el marco *del Día Mundial de la Prevención del Suicidio*,
que se desarrolla este jueves 10 de septiembre a las 15:00 horas en la
Plaza 25 de Mayo. El evento articula el trabajo de la organización "Lazos
en Red", la Escuela de Enfermería, la UADER, el ISEF y la Escuela de La
Bianca, incluyendo charlas informativas con profesionales, actividades
recreativas y la representación de una obra teatral sobre Alfonsina Storni
a cargo de estudiantes secundarios.
El pleno también declaró de Interés Municipal las *V Jornadas Regionales de
Genética*, organizadas por la Sociedad Argentina de Genética (Regional
Litoral) para los días 17 y 18 de septiembre en la Facultad de Ciencias de
la Alimentación de la UNER. La actividad abarca capacitaciones sobre código
genético y diversidad para docentes secundarios, simposios enfocados en
cultivos estratégicos como cítricos, eucaliptos, arroz, soja, colza,
forrajeras y el frutal nativo ubajay, además de paneles sobre mejoramiento
en apicultura, avicultura y medicina de precisión en ginecología.
A propuesta de la concejal Verónica Del Boca y el Departamento de Políticas
Públicas para la Tercera Edad, se declaró de Interés Municipal la
disertación *"Envejecimiento en el Siglo XXI"*, que se brindará este jueves
10 de septiembre en el Centro de Convenciones por la Directora de Adultos
Mayores de la provincia, Lic. Graciela Mantarás, como parte de la tercera
edición de la jornada "No me sueltes la mano".
A su vez, se respaldó el proyecto de la concejal Claudia Villalba que
declaró de Interés Municipal, Educativo y Sanitario la *Jornada de
Radiología en Quirófano*, a realizarse el 12 de septiembre en el Hospital
Delicia C. Masvernat. La capacitación está dirigida a técnicos, licenciados
y personal de quirófano en el uso del equipamiento de Arco en C y normas de
radioprotección.
Por último, se otorgó el aval institucional al Ciclo de Conferencias
Virtuales *"Horizonte Científico Abierto: Paisajes y memorias de la Entre
Ríos profunda",* que desarrollará siete encuentros entre el 30 de
septiembre y el 13 de noviembre en el marco del 30° aniversario del Museo
de Antropología y Ciencias Naturales "Nelson Oscar Vassallo".
*Homenajes*
Durante el espacio reservado para homenajes y manifestaciones, el recinto
fue escenario de intensos debates políticos e institucionales entre las
distintas bancadas. El concejal Jorge Mendieta abrió el intercambio al
exponer la crítica situación prestacional que atraviesan los afiliados de
PAMI en la ciudad; en ese sentido, el edil advirtió sobre la apremiante
necesidad de respuestas oficiales tras el reciente fallecimiento de un
jubilado de 74 años que aguardaba una derivación médica a Concepción del
Uruguay.
A su turno, el concejal Felipe Sastre hizo referencia a la confirmación de
las condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra
exfuncionarios provinciales. El edil sostuvo que el fallo ratifica el
accionar de las instituciones judiciales bajo el debido proceso,
desestimando los planteos de persecución política. La intervención motivó
la réplica del bloque opositor y derivó en un cruzamiento de posturas sobre
el criterio de la justicia y la marcha de denuncias locales en curso.
Por otra parte, la concejal Silvina Ovelar tomó la palabra para conmemorar
el Día del Maestro - que se celebra en todo el país cada 11 de septiembre
en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento-, destacando la vocación, el
esfuerzo cotidiano y el rol transformador de los docentes en la comunidad.
En el tramo final del bloque de homenajes, los concejales Celeste Fuscado y
Pablo Bovino enfatizaron la importancia de la articulación comunitaria e
institucional en el abordaje de la salud mental. Ambos ediles valoraron el
trabajo de prevención que se realiza en la ciudad en el marco del Día
Mundial de la Prevención del Suicidio y recordaron a la ciudadanía la
vigencia y disponibilidad de la línea telefónica gratuita 135 para brindar
asistencia y contención inmediata.
Link Transmisión:
https://www.youtube.com/watch?v=HRL7Cjjo3Cw
Mónica Saavedra
Prensa y Comunicación Institucional
Concejo Deliberante de Concordia
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