*NUEVA CAPACITACIÓN SOBRE COSTOS Y FIJACIÓN DE PRECIOS DEL PROGRAMA
CAPACITAR*
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Cooperativismo y
Asociativismo, invita a emprendedores, artesanos y vecinos interesados en
fortalecer sus proyectos a participar de la capacitación no arancelada
“Costos y fijación de precios”, correspondiente al Programa CAPACITAR 2026.
La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para que
quienes llevan adelante un emprendimiento puedan identificar y calcular sus
costos, definir precios adecuados y mejorar la rentabilidad de sus negocios.
La actividad forma parte del Programa CAPACITAR y se desarrolla en el marco
del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, impulsando
espacios de formación que acompañan el crecimiento de los emprendimientos,
el desarrollo productivo y la generación de nuevas oportunidades para los
concordienses.
Durante el encuentro se abordarán conceptos y herramientas vinculados al
reconocimiento de los distintos tipos de costos, su cálculo y la definición
de precios de venta, con el propósito de facilitar la toma de decisiones y
contribuir a una gestión más sostenible de cada emprendimiento.
La capacitación se realizará el próximo miércoles 16 de septiembre, de
09:00 a 11:00 horas, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia,
ubicado en Bartolomé Mitre 76.
La actividad es no arancelada y cuenta con cupos limitados. Las personas
interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-A1Am-AHoM_ABKB3EIGR_7EBeEVOSFFRHTIFYxnEEkYepmw/viewform
Desde la Municipalidad de Concordia se continúa promoviendo espacios de
capacitación destinados a brindar herramientas concretas para fortalecer
los emprendimientos locales, mejorar su organización y acompañar su
crecimiento.
La propuesta está dirigida a quienes ya cuentan con un emprendimiento, se
encuentran dando sus primeros pasos o buscan mejorar la administración y
rentabilidad de su actividad.
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