*NUEVA CAPACITACIÓN SOBRE COSTOS Y FIJACIÓN DE PRECIOS DEL PROGRAMA

CAPACITAR*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Cooperativismo y

Asociativismo, invita a emprendedores, artesanos y vecinos interesados en

fortalecer sus proyectos a participar de la capacitación no arancelada

“Costos y fijación de precios”, correspondiente al Programa CAPACITAR 2026.

La propuesta tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para que

quienes llevan adelante un emprendimiento puedan identificar y calcular sus

costos, definir precios adecuados y mejorar la rentabilidad de sus negocios.

La actividad forma parte del Programa CAPACITAR y se desarrolla en el marco

del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, impulsando

espacios de formación que acompañan el crecimiento de los emprendimientos,

el desarrollo productivo y la generación de nuevas oportunidades para los

concordienses.

Durante el encuentro se abordarán conceptos y herramientas vinculados al

reconocimiento de los distintos tipos de costos, su cálculo y la definición

de precios de venta, con el propósito de facilitar la toma de decisiones y

contribuir a una gestión más sostenible de cada emprendimiento.

La capacitación se realizará el próximo miércoles 16 de septiembre, de

09:00 a 11:00 horas, en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia,

ubicado en Bartolomé Mitre 76.

La actividad es no arancelada y cuenta con cupos limitados. Las personas

interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-A1Am-AHoM_ABKB3EIGR_7EBeEVOSFFRHTIFYxnEEkYepmw/viewform

Desde la Municipalidad de Concordia se continúa promoviendo espacios de

capacitación destinados a brindar herramientas concretas para fortalecer

los emprendimientos locales, mejorar su organización y acompañar su

crecimiento.

La propuesta está dirigida a quienes ya cuentan con un emprendimiento, se

encuentran dando sus primeros pasos o buscan mejorar la administración y

rentabilidad de su actividad.