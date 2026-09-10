CODESAL PRESENTÓ LA AGENDA DE EVENTOS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA CONCORDIA Y LA REGIÓN

Una nutrida agenda que incluye competencias internacionales, fiestas

estudiantiles y celebraciones tradicionales con impacto provincial y

regional.

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), presidida por

Eduardo Cristina, presentó este miércoles en el salón institucional del

Centro Cívico la agenda de eventos destacados que se desarrollarán durante

los meses de septiembre y octubre en Concordia y, principalmente, en el

Lago de Salto Grande.

El encuentro contó con una gran convocatoria y una amplia respuesta por

parte de las organizaciones, periodistas y público en general, que una vez

más brindaron un marco destacado a esta conferencia.

Participaron instituciones, organizadores y referentes de cada una de las

propuestas, poniendo en valor el trabajo articulado que el organismo

provincial lleva adelante junto a instituciones y organizaciones de la

comunidad, acompañando, generando espacios y contribuyendo a la difusión y

crecimiento de cada iniciativa.

“Desde CODESAL entendemos que nuestra principal función es ser una

herramienta para que los proyectos de nuestras instituciones se puedan

concretar. Esta agenda es el resultado del trabajo articulado con cada

institución, con cada dirigente, docente y profesional , que con mucho

esfuerzo hoy llevan adelante su evento. Nosotros facilitamos, acompañamos y

ponemos a disposición lo que tenemos, pero sobre todo, la decisión clara de

ayudar y acompañar.” Expresó Eduardo, presidente de la Corporación y

funcionario provincial.

Agenda deportiva de nivel internacional

En materia deportiva, el 12 y 13 de septiembre el Autódromo de Concordia

será sede de la 7ª fecha del TCR South America, competencia regida por la

FIA con pilotos de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Luciano Sendrós,

vicepresidente del Autódromo, agradeció: “Agradecido con Eduardo por

generar este espacio que nos hace fuertes y pone en valor nuestro circuito

donde tendremos competencia internacional”.

Los días 24 y 25 de octubre se realizará la 13° edición del Cruce Salto

Grande, tradicional carrera aventura de carácter internacional que por

primera vez tendrá epicentro en Termas de Punta Viracho. Lo presentó su

organizador, Marcelo Flores.

En tanto, el 31 de octubre, en el Camping y Playa Las Palmeras, se

disputará una nueva fecha del Campeonato Entrerriano de Aguas Abiertas, que

incorporará la categoría Máster (25 a 70 años). Su organizador, Aníbal

Morán, destacó: “Gracias a Eduardo por este espacio y por estar siempre a

disposición cada vez que venimos con una nueva idea”.

Mes del Estudiante

El 19 de septiembre, La Criolla vivirá la Fiesta Departamental del

Estudiante, desde las 16:00 hs. con carrozas, coreografías, hinchadas y

elección de embajadores. Presentó Guillermo Ortellado, director de Cultura

y Turismo de La Criolla.

El 21 de septiembre, en el Club Ferrocarril, se realizará la 64° Fiesta del

Estudiante de Concordia, con la particularidad de dos “Ferros” en una misma

jornada, premiación de carrozas y elecciones, guerra de hinchadas y

elección de los nuevos Reyes. Presentó Rocío Toledano, presidente de ECU.

El 23 de septiembre, en el gimnasio de la Escuela Comercio 1, se llevará a

cabo el 12° Encuentro Intercolegial de Mini Carrozas y Robótica. Lo

presentó el profesor Rubén Rivero.

En este marco, se realizó la entrega de las declaraciones de interés

legislativo provincial de la Fiesta del Estudiante y del Encuentro de Mini

Carrozas, gestionadas por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina, a

través de la diputada provincial Carola Laner.

Cultura y tradición

Los días 2, 3 y 4 de octubre, en la ex Estación Norte, se realizará la 33°

Fiesta Provincial del Inmigrante, con la participación de 18

colectividades, patio gastronómico, espectáculos en vivo y elección de la

corte de soberanas. Su presidente, Yamile Latour, destacó: “Hay un montón

de eventos que si no fuese por la generosidad de CODESAL, a través de su

presidente, a muchas colectividades se nos haría imposible hacer”.

El 11 de octubre se realizará la 6° Fiesta Gaucha de Los Charrúas, que

reunirá a 50 agrupaciones y alrededor de 600 jinetes, con juegos de rienda,

jineteada, elección del gauchito y el cierre de Los Palmeras en el marco de

los 85 años de la localidad. Representó al municipio Marcelo Pascariello.

“Quiero destacar especialmente el gran trabajo en equipo que realizan los

funcionarios y los empleados de la Corporación, que están siempre

dispuestos a brindar lo mejor de sí. Ese compromiso es el que nos permite

seguir generando movimiento, oportunidades y desarrollo para Concordia y

toda la región” comentó Eduardo.

El encuentro concluyó con la presentación del ballet “Renovando Sueños”,

que brindó un cierre artístico a la jornada.

Desde CODESAL, organismo bajo la órbita de la Secretaría General de la

Gobernación a cargo de Mauricio Colello, se continúa trabajando junto a

instituciones y referentes locales para acompañar y potenciar iniciativas

que generan movimiento, oportunidades y desarrollo para Concordia y la

región.