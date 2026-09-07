*CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL SECTOR
APÍCOLA DE ENTRE RÍOS*
La Municipalidad de Concordia, en articulación con el Gobierno de Entre
Ríos, llevará adelante una charla informativa sobre el Programa de
Desarrollo Productivo del Sector Apícola de la Provincia de Entre Ríos, en
el marco del Programa de Promoción de Sistemas Agroalimentarios Resilientes
y Sostenibles para la Agricultura Familiar (PROSAF-FIDA).
La actividad, que acompaña la Secretaría de Desarrollo Productivo, se
realizará el lunes 21 de septiembre, a las 13 horas, en el Centro de
Convenciones de Concordia, ubicado en San Lorenzo Oeste 51.
El encuentro está destinado a productores apícolas, cooperativas y
gobiernos locales de la zona, y tendrá como objetivo acercar información
sobre las herramientas y oportunidades que ofrece el programa para
fortalecer la actividad apícola.
Durante la jornada se tratarán las distintas alternativas de acceso a
infraestructura, herramientas de inversión y capacitaciones, además de las
posibilidades de acompañamiento para productores y cooperativas del sector.
La propuesta busca acercar a los productores y cooperativas apícolas
información y herramientas que contribuyan a fortalecer su actividad,
mejorar sus condiciones de producción y generar nuevas oportunidades de
desarrollo para el sector.
Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de
Concordia se continúa impulsando el trabajo articulado con organismos
provinciales, acercando al territorio información y herramientas que
permitan acompañar a quienes producen y generan valor en nuestra ciudad y
la región.
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