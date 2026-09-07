*VECINOS DE LA ZONA NOROESTE REALIZARON DIFERENTES TRÁMITES Y ACCEDIERON A
SERVICIOS A TRAVÉS DEL ABORDAJE TERRITORIAL*
La Municipalidad de Concordia llevó adelante un nuevo Abordaje Territorial,
iniciativa que tiene como objetivo acercar el Estado municipal a los
barrios y facilitar la llegada de los vecinos a los diferentes servicios,
trámites y programas que brinda el Municipio.
La jornada se desarrolló en la zona noroeste y convocó a vecinos de los
barrios Los Pájaros, Capricornio, Gobernador Cresto, San Jorge, Fátima II y
San Francisco Este y Oeste, quienes pudieron realizar consultas, recibir
asesoramiento y acceder a distintas prestaciones municipales.
Durante la actividad, el intendente Francisco Azcué señaló que “todos los
meses realizamos estos abordajes dónde venimos con todas las áreas de la
Municipalidad para que los vecinos, que quizás durante la semana no pueden,
por tiempo, trabajo o distancia, llegar hasta las oficinas a hacer trámites
o consultas, lo puedan hacer un día sábado”.
“Esto les da la posibilidad de venir y hacer todo en un solo lugar y no
tienen que ir y venir; acá están las Secretarías, Subsecretarías,
Direcciones” sostuvo Azcué, quien además remarcó que es importante “el ida
y vuelta que se genera, escucharlos y dar respuestas a sus demandas que en
el caso que se no se pueda resolver en el abordaje, se trabajan en la
semana”.
Tras adelantar que seguramente habrá un nuevo abordaje antes que finalice
septiembre, probablemente el último sábado del mes, Azcué invitó a la
comunidad a que se acerque y sean parte de la actividad, “aprovechando esta
posibilidad de que una vez al mes, toda la Municipalidad llega a un barrio”.
A lo largo de la jornada, se brindaron servicios y atenciones vinculados a
salud, trámites, documentación, licencia de conducir, tarjeta SUBE,
atención veterinaria, capacitación sobre manipulación de alimentos, además
de información y asesoramiento sobre programas y servicios municipales.
En total, fueron unos 400 vecinos, mayores de edad, que se acercaron al
predio del SEDRONAR en el barrio Los Pájaros, de los cuales más de 200
realizaron actualizaciones y extensiones de tarjeta SUBE y 140, exámenes
teóricos y prácticos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.
Veterinaria Municipal realizó 32 castraciones gratuitas y 70 vacunaciones
antirrábicas.
Por su parte el área de Salud atendió a 120 pacientes, de los cuáles 80
recibieron medicación; se completaron esquemas de vacunación y se aplicaron
vacunas a 50 pacientes y se realizaron 24 testeos de infecciones de
transmisión sexual (ITS).
Además, Bromatología dio la posibilidad de que los vecinos obtengan sus
carnets de manipulación de alimentos, actividad de la que participaron
alrededor de 20 ya que el cupo era limitado.
Desde la Municipalidad de Concordia se destacó que estos abordajes forman
parte de una política de cercanía y presencia territorial, que busca
fortalecer el vínculo con los vecinos y generar espacios donde puedan
plantear sus necesidades y encontrar respuestas concretas.
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