*VECINOS DE LA ZONA NOROESTE REALIZARON DIFERENTES TRÁMITES Y ACCEDIERON A

SERVICIOS A TRAVÉS DEL ABORDAJE TERRITORIAL*

La Municipalidad de Concordia llevó adelante un nuevo Abordaje Territorial,

iniciativa que tiene como objetivo acercar el Estado municipal a los

barrios y facilitar la llegada de los vecinos a los diferentes servicios,

trámites y programas que brinda el Municipio.

La jornada se desarrolló en la zona noroeste y convocó a vecinos de los

barrios Los Pájaros, Capricornio, Gobernador Cresto, San Jorge, Fátima II y

San Francisco Este y Oeste, quienes pudieron realizar consultas, recibir

asesoramiento y acceder a distintas prestaciones municipales.

Durante la actividad, el intendente Francisco Azcué señaló que “todos los

meses realizamos estos abordajes dónde venimos con todas las áreas de la

Municipalidad para que los vecinos, que quizás durante la semana no pueden,

por tiempo, trabajo o distancia, llegar hasta las oficinas a hacer trámites

o consultas, lo puedan hacer un día sábado”.

“Esto les da la posibilidad de venir y hacer todo en un solo lugar y no

tienen que ir y venir; acá están las Secretarías, Subsecretarías,

Direcciones” sostuvo Azcué, quien además remarcó que es importante “el ida

y vuelta que se genera, escucharlos y dar respuestas a sus demandas que en

el caso que se no se pueda resolver en el abordaje, se trabajan en la

semana”.

Tras adelantar que seguramente habrá un nuevo abordaje antes que finalice

septiembre, probablemente el último sábado del mes, Azcué invitó a la

comunidad a que se acerque y sean parte de la actividad, “aprovechando esta

posibilidad de que una vez al mes, toda la Municipalidad llega a un barrio”.

A lo largo de la jornada, se brindaron servicios y atenciones vinculados a

salud, trámites, documentación, licencia de conducir, tarjeta SUBE,

atención veterinaria, capacitación sobre manipulación de alimentos, además

de información y asesoramiento sobre programas y servicios municipales.

En total, fueron unos 400 vecinos, mayores de edad, que se acercaron al

predio del SEDRONAR en el barrio Los Pájaros, de los cuales más de 200

realizaron actualizaciones y extensiones de tarjeta SUBE y 140, exámenes

teóricos y prácticos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte.

Veterinaria Municipal realizó 32 castraciones gratuitas y 70 vacunaciones

antirrábicas.

Por su parte el área de Salud atendió a 120 pacientes, de los cuáles 80

recibieron medicación; se completaron esquemas de vacunación y se aplicaron

vacunas a 50 pacientes y se realizaron 24 testeos de infecciones de

transmisión sexual (ITS).

Además, Bromatología dio la posibilidad de que los vecinos obtengan sus

carnets de manipulación de alimentos, actividad de la que participaron

alrededor de 20 ya que el cupo era limitado.

Desde la Municipalidad de Concordia se destacó que estos abordajes forman

parte de una política de cercanía y presencia territorial, que busca

fortalecer el vínculo con los vecinos y generar espacios donde puedan

plantear sus necesidades y encontrar respuestas concretas.