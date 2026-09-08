Tercera fecha de MTB en Pinares Del Ayuí

Siguen habilitadas las inscripciones para lo que será la tercera fecha del Campeonato de Mountain Bike

Para la ocasión se preparó un circuito de aproximadamente 5.200 metros, que tendrá como predominio los senderos, lugares técnicos de manejos y sectores de caminos rurales de la zona, con varios desniveles.

Quienes tengan intención de conocer las variantes que presentará el trazado, SOLO esta semana –miércoles 9, jueves 10 y sábado 12– estará habilitado de 14 a 17 horas, mientras que la semana próxima, SOLO el lunes 14 y miércoles 16 también se lo podrá girar de 14 a 17 horas. Estos días y horarios obedecen a que se trata de un campo privado.

Cabe destacar que a las inscripciones se las toma a través del sitio: encarrera.com.ar/mtb/ Hasta este domingo 13 de septiembre la inscripción estará bonificada a $35 mil, en tanto que en la semana de la competencia el costo será de $40 mil, mientras que aquel que abone el día de la entrega del kit de carrera, el jueves 17 o el día de la carrera, el valor será de $45 mil.

Desde la organización indicaron que la competencia suma puntos para el campeonato, y para pelear por la premiación final hay que participar en al menos 3 de las 4 fechas. Próximamente se dará a conocer la cantidad de vueltas y la extensión definitiva del circuito.