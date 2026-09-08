*EL INTENDENTE AZCUÉ VISITÓ LA EXPO PRODUCTIVA Y DE EDUCACIÓN ORGANIZADA

POR LA ESCUELA TÉCNICA N°2*

Este martes el intendente Francisco Azcué recorrió la Expo Productiva y de

Educación que organiza la escuela de Técnica N°2 “Independencia”, una

propuesta abierta a toda la comunidad que permite conocer el trabajo

desarrollado por estudiantes y docentes a lo largo del año.

Por la muestra anual se espera que participen más de 35 escuelas,

distribuidas en dos jornadas y en doble turno, por lo que se espera que

pasen unos 3000 alumnos durante las dos jornadas.

La propuesta reúne a 30 stands donde se presentan producciones y

experiencias correspondientes a las distintas tecnicaturas y a los

trayectos de formación profesional, con propuestas vinculadas, entre otras

áreas, a la informática, gastronomía, administración, indumentaria y

distintos oficios.

Durante la recorrida, el intendente Azcué destacó el “poder compartir esta

jornada y trabajar junto a nuestros equipos de la Secretaría de Desarrollo

Humano, el Consejo General de Educación y la Dirección Departamental de

Escuelas. Estos espacios de formación y aprendizaje son favorables para que

los jóvenes no solo puedan estudiar, aprender, sino también construir su

futuro y el futuro de la ciudad y para lograrlo, la herramienta más

poderosa es la educación”.

Asimismo señaló que “es gratificante ver los trabajos, el desarrollo y

crecimiento que van teniendo los jóvenes porque no solo estudian sino que

además adquieren una formación muy importante que los hace estar preparados

a la hora de terminar esta etapa”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Carlos Gatto, señaló que

“pudimos observar la creatividad que hay en cada uno de los stands. Una de

las cosas que siempre hay que distinguir en los alumnos es que cada uno

tiene una faceta creativa y el docente tiene que encontrarla para poder

explorar aún más ese lado que muestra su desarrollo y crecimiento”.

La directora de la escuela Técnica N°2, Patricia Peña, valoró el

crecimiento de la propuesta al señalar que “año a año va creciendo, eso se

debe al compromiso de los chicos, de los docentes y es lo que nos motiva a

seguir trabajando. Agradecemos también a las autoridades por venir a

acompañarnos y participar de la propuesta”.

La Expo Productiva y de Educación continuará durante este miércoles 9 de

septiembre, en la Escuela Técnica Nº2, durante la mañana de 8 a 12 horas y

por la tarde, de 13 a 17 horas.

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