*LAS OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES EN EL BARRIO PARQUE RÍO URUGUAY PERMITIRÁN
ENCAUZAR EL AGUA PROVENIENTE DE 30 MANZANAS *
La Municipalidad de Concordia, a través del Plan de Infraestructura y
Desarrollo hacia el Bicentenario, continúa con las obras de desagües
pluviales en calle 6 de Caballería, entre calles Rocamora y Monseñor
D´Andrea.
En este sector, que comprende a los barrios Parque Río Uruguay y El Arenal,
se realizan trabajos de entubamiento pluvial y cordón cuneta, destinados a
mejorar el drenaje, ordenar la infraestructura barrial y brindar una mejor
calidad de vida a los vecinos, particularmente en lo que a transitabilidad
se refiere cuando se producen precipitaciones intensas.
El intendente Francisco Azcué y el secretario de Obras Públicas Fernando
Esquibel estuvieron recorriendo el lugar, donde afirmaron que se trata “de
una gran obra de ingeniería la que se está llevando adelante porque en este
lugar convergen pluviales vinculados al arroyo El Duraznal y que provienen
de 30 manzanas por lo tanto resulta fundamental esta intervención para
reducir el impacto que esto provoca”.
Otra de las obras que está próxima a ejecutarse es la construcción de una
alcantarilla en ese lugar, que permitirá captar caudales y favorecer el
escurrimiento de agua durante las jornadas de condiciones climáticas
desfavorables.
“Una vez que estén finalizados los trabajos de cordón cuneta, los desagües
pluviales y la alcantarilla, este sector va a cambiar considerablemente,
trayendo tranquilidad a los vecinos y mejorando sustancialmente la
transitabilidad del lugar que por su ubicación, se ve severamente afectado
cada vez que tenemos lluvias importantes en Concordia” afirmó Azcué.
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