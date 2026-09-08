*LAS OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES EN EL BARRIO PARQUE RÍO URUGUAY PERMITIRÁN

ENCAUZAR EL AGUA PROVENIENTE DE 30 MANZANAS *

La Municipalidad de Concordia, a través del Plan de Infraestructura y

Desarrollo hacia el Bicentenario, continúa con las obras de desagües

pluviales en calle 6 de Caballería, entre calles Rocamora y Monseñor

D´Andrea.

En este sector, que comprende a los barrios Parque Río Uruguay y El Arenal,

se realizan trabajos de entubamiento pluvial y cordón cuneta, destinados a

mejorar el drenaje, ordenar la infraestructura barrial y brindar una mejor

calidad de vida a los vecinos, particularmente en lo que a transitabilidad

se refiere cuando se producen precipitaciones intensas.

El intendente Francisco Azcué y el secretario de Obras Públicas Fernando

Esquibel estuvieron recorriendo el lugar, donde afirmaron que se trata “de

una gran obra de ingeniería la que se está llevando adelante porque en este

lugar convergen pluviales vinculados al arroyo El Duraznal y que provienen

de 30 manzanas por lo tanto resulta fundamental esta intervención para

reducir el impacto que esto provoca”.

Otra de las obras que está próxima a ejecutarse es la construcción de una

alcantarilla en ese lugar, que permitirá captar caudales y favorecer el

escurrimiento de agua durante las jornadas de condiciones climáticas

desfavorables.

“Una vez que estén finalizados los trabajos de cordón cuneta, los desagües

pluviales y la alcantarilla, este sector va a cambiar considerablemente,

trayendo tranquilidad a los vecinos y mejorando sustancialmente la

transitabilidad del lugar que por su ubicación, se ve severamente afectado

cada vez que tenemos lluvias importantes en Concordia” afirmó Azcué.

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