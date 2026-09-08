*CURSO Y EXAMEN PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR EN EL BARRIO 11 DE
JUNIO*
La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia,
informa que durante el día sábado 19 de septiembre, desde las 9 horas,
estará realizando el curso y examen para obtener la licencia de conducir en
el Barrio 11 de Junio.
Quienes deseen realizar el trámite, deberán cumplir con los siguientes
requisitos: llevar fotocopia del DNI; para tomar apuntes y birome azul o
negra. Los interesados en inscribirse, pueden hacerlo a través del 345 4962
825.
La actividad es organizada por la Comisión Vecinal del Barrio 11 de Junio y
se desarrollará en calle Dr. Sauré Nº 926.
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