*CURSO Y EXAMEN PARA OBTENER LA LICENCIA DE CONDUCIR EN EL BARRIO 11 DE

JUNIO*

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Concordia,

informa que durante el día sábado 19 de septiembre, desde las 9 horas,

estará realizando el curso y examen para obtener la licencia de conducir en

el Barrio 11 de Junio.

Quienes deseen realizar el trámite, deberán cumplir con los siguientes

requisitos: llevar fotocopia del DNI; para tomar apuntes y birome azul o

negra. Los interesados en inscribirse, pueden hacerlo a través del 345 4962

825.

La actividad es organizada por la Comisión Vecinal del Barrio 11 de Junio y

se desarrollará en calle Dr. Sauré Nº 926.

--