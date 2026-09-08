*LA MUNICIPALIDAD INVITA A LA TERCERA EDICIÓN DE “NO ME SUELTES LA MANO” *
La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas para
la Tercera Edad, invita a la comunidad a participar de la tercera edición
de “No me sueltes la mano”, una jornada destinada a celebrar y reconocer a
las personas mayores, que se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre en
el Centro de Convenciones de Concordia.
La actividad comenzará a las 15:00 horas con la apertura y presentación de
autoridades. A las 15:30 se desarrollará la disertación “Envejecimiento en
el siglo XXI”, a cargo de Graciela Mántaras, directora de Adultos Mayores
de Entre Ríos, psicóloga y magíster en Psicogerontología.
Posteriormente, a las 16:00 horas, se realizará la entrega de la
declaración de interés provincial y municipal a la ponencia “Envejecimiento
en el siglo XXI”.
La programación continuará a las 16:30 con el show del Taller “Cumpliendo
Sueños”, del Centro de Jubilados “La Bianca”, Ciudad Satélite, además de
las presentaciones de Mari Ferreyra, Tati Merele y Alejandro Guichón. A las
17:30 se realizarán sorteos y el cierre de la jornada está previsto para
las 18:30.
Durante la jornada también estará presente un stand de enfermería del
Hospital Ramón Carrillo.
La organización cuenta con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo
Humano y la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Dirección de
Discapacidad, junto con la concejal Verónica Del Boca; el jefe del
Departamento de Economía Social, Miguel Ángel Parra; la coordinadora del
Hogar de Ancianos “Juana Sarriegui de Isthilart”, Andrea Chirino; y la
coordinadora del Hogar “Casa de los Abuelos, Nuestra Señora de Lourdes”,
Margarita Cámara.
*INSCRIPCIONES*
Las personas interesadas en participar podrán inscribirse de manera
presencial en las oficinas del Departamento de Políticas para la Tercera
Edad, de 7:30 a 13:00 horas, ubicadas en el primer piso del Centro Cívico
de Concordia, en Mitre y Pellegrini.
La Municipalidad de Concordia invita a toda la comunidad a acompañar esta
tercera edición de “No me sueltes la mano”, una iniciativa que busca
generar un espacio de encuentro, participación e integración, poniendo en
valor el rol y el aporte de las personas mayores en la comunidad.
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