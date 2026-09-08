*LA MUNICIPALIDAD INVITA A LA TERCERA EDICIÓN DE “NO ME SUELTES LA MANO” *

La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas para

la Tercera Edad, invita a la comunidad a participar de la tercera edición

de “No me sueltes la mano”, una jornada destinada a celebrar y reconocer a

las personas mayores, que se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre en

el Centro de Convenciones de Concordia.

La actividad comenzará a las 15:00 horas con la apertura y presentación de

autoridades. A las 15:30 se desarrollará la disertación “Envejecimiento en

el siglo XXI”, a cargo de Graciela Mántaras, directora de Adultos Mayores

de Entre Ríos, psicóloga y magíster en Psicogerontología.

Posteriormente, a las 16:00 horas, se realizará la entrega de la

declaración de interés provincial y municipal a la ponencia “Envejecimiento

en el siglo XXI”.

La programación continuará a las 16:30 con el show del Taller “Cumpliendo

Sueños”, del Centro de Jubilados “La Bianca”, Ciudad Satélite, además de

las presentaciones de Mari Ferreyra, Tati Merele y Alejandro Guichón. A las

17:30 se realizarán sorteos y el cierre de la jornada está previsto para

las 18:30.

Durante la jornada también estará presente un stand de enfermería del

Hospital Ramón Carrillo.

La organización cuenta con la colaboración de la Secretaría de Desarrollo

Humano y la Secretaría de Desarrollo Productivo, la Dirección de

Discapacidad, junto con la concejal Verónica Del Boca; el jefe del

Departamento de Economía Social, Miguel Ángel Parra; la coordinadora del

Hogar de Ancianos “Juana Sarriegui de Isthilart”, Andrea Chirino; y la

coordinadora del Hogar “Casa de los Abuelos, Nuestra Señora de Lourdes”,

Margarita Cámara.

*INSCRIPCIONES*

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse de manera

presencial en las oficinas del Departamento de Políticas para la Tercera

Edad, de 7:30 a 13:00 horas, ubicadas en el primer piso del Centro Cívico

de Concordia, en Mitre y Pellegrini.

La Municipalidad de Concordia invita a toda la comunidad a acompañar esta

tercera edición de “No me sueltes la mano”, una iniciativa que busca

generar un espacio de encuentro, participación e integración, poniendo en

valor el rol y el aporte de las personas mayores en la comunidad.

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