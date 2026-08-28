LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA Y EL OBSERVATORIO SOCIAL ARGENTINO ORGANIZAN UNA CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN COMUNITARIA

En el marco de las políticas sanitarias preventivas y de fortalecimiento
comunitario, la Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de
Políticas de Fortalecimiento Social de la Secretaría de Salud, y la
Asociación Civil Observatorio Social Argentino llevarán adelante la
presentación oficial de la capacitación: “De la escucha a la acción:
Herramientas psicosociales para la comunidad (Primera Ayuda Psicológica y
mhGAP Humanitario)”.
La jornada tendrá lugar el próximo martes 1 de septiembre a las 17:30 hs en
el Centro de Convenciones Concordia (Próspero Bovino N.º 1335) y contará
con la disertación del Dr. Darío Gigena Parker (Observatorio Social
Argentino), quien expondrá las bases técnicas de estos protocolos
internacionales de la OPS/OMS orientados a brindar herramientas prácticas
de contención psicosocial, apoyo mutuo y cuidado de los propios equipos
frente a contingencias y situaciones de crisis que impactan en nuestra
comunidad.
El dispositivo, que cuenta con la articulación operativa de la Coordinación
Municipal de la Administración Pública (CMAP) para la gestión de turnos
asistidos y tutorías, está abierto a agentes de todas las áreas
municipales, personal de salud, comunidad educativa, fuerzas de seguridad y
rescate, instituciones religiosas, clubes y voluntarios territoriales.
Asimismo, durante la ceremonia se formalizará la entrega de certificados
oficiales a los preventores comunitarios y agentes que completaron los
trayectos formativos precedentes.
Las inscripciones son libres y no aranceladas, pudiendo formalizarse a
través de la plataforma web: cursos.concordia.gob.ar/portal/inscripción/313
<http://cursos.concordia.gob.ar/portal/inscripci%C3%B3n/313>.
Por informes y consultas, dirigirse a la Oficina del CMAP (2.° piso del
Centro Cívico) o comunicarse al teléfono 345 4146172.
Contacto de Coordinación: Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social
Correo: fortalecimiento.prevencion@gmail.com /Tel: +54 9 345 409 5657
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