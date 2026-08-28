LA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA Y EL OBSERVATORIO SOCIAL ARGENTINO ORGANIZAN UNA CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN COMUNITARIA

En el marco de las políticas sanitarias preventivas y de fortalecimiento

comunitario, la Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de

Políticas de Fortalecimiento Social de la Secretaría de Salud, y la

Asociación Civil Observatorio Social Argentino llevarán adelante la

presentación oficial de la capacitación: “De la escucha a la acción:

Herramientas psicosociales para la comunidad (Primera Ayuda Psicológica y

mhGAP Humanitario)”.

La jornada tendrá lugar el próximo martes 1 de septiembre a las 17:30 hs en

el Centro de Convenciones Concordia (Próspero Bovino N.º 1335) y contará

con la disertación del Dr. Darío Gigena Parker (Observatorio Social

Argentino), quien expondrá las bases técnicas de estos protocolos

internacionales de la OPS/OMS orientados a brindar herramientas prácticas

de contención psicosocial, apoyo mutuo y cuidado de los propios equipos

frente a contingencias y situaciones de crisis que impactan en nuestra

comunidad.

El dispositivo, que cuenta con la articulación operativa de la Coordinación

Municipal de la Administración Pública (CMAP) para la gestión de turnos

asistidos y tutorías, está abierto a agentes de todas las áreas

municipales, personal de salud, comunidad educativa, fuerzas de seguridad y

rescate, instituciones religiosas, clubes y voluntarios territoriales.

Asimismo, durante la ceremonia se formalizará la entrega de certificados

oficiales a los preventores comunitarios y agentes que completaron los

trayectos formativos precedentes.

Las inscripciones son libres y no aranceladas, pudiendo formalizarse a

través de la plataforma web: cursos.concordia.gob.ar/portal/inscripción/313

<http://cursos.concordia.gob.ar/portal/inscripci%C3%B3n/313>.

Por informes y consultas, dirigirse a la Oficina del CMAP (2.° piso del

Centro Cívico) o comunicarse al teléfono 345 4146172.

Contacto de Coordinación: Dirección de Políticas de Fortalecimiento Social

Correo: fortalecimiento.prevencion@gmail.com /Tel: +54 9 345 409 5657