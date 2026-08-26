DOS PROPUESTAS PARA DISFRUTAR Y ACOMPAÑAR A LOS EMPRENDEDORES LOCALES

La Municipalidad de Concordia invita a participar de dos nuevas propuestas

de la economía social que se desarrollarán durante los próximos días: la

Feria de Emprendedores de la Economía Social, en su edición especial, y una

nueva edición de la Feria Paseo del Río.

La Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, a través de la Dirección

de Cooperativismo y Asociativismo, llevará adelante una nueva edición de la

Feria de Emprendedores de la Economía Social, que tendrá lugar el jueves 27

y viernes 28 de agosto, de 9:00 a 19:00 horas, en Plaza 25 de Mayo.

Durante ambas jornadas, vecinos y visitantes podrán recorrer los distintos

puestos y acceder a una amplia variedad de productos elaborados y

comercializados por emprendedores locales, entre ellos panificados, dulces,

pastas, pescados, quesos, embutidos, frutas y verduras frescas, artesanías,

plantas, productos sublimados y mucho más.

La propuesta busca fortalecer los espacios de comercialización y acompañar

el crecimiento de los emprendimientos de la economía social de Concordia,

generando oportunidades para que sus protagonistas puedan mostrar y ofrecer

sus productos directamente a la comunidad.

En este sentido, el jefe del Departamento de Economía Social, Miguel Parra,

destacó la importancia de sostener estos espacios: “Estas ferias son una

herramienta concreta para acompañar a nuestros emprendedores, generar

oportunidades de comercialización y acercar su producción a los vecinos.

Cada puesto representa trabajo, esfuerzo y una historia detrás de cada

producto”.

*FERIA PASEO DEL RÍO*

Por otra parte, el domingo 30 de agosto, de 14:00 a 18:00 horas, se

realizará una nueva edición de la Feria Paseo del Río, Edición Invierno, en

el Centro de Convenciones Concordia, San Lorenzo Oeste 101.

La jornada propone un espacio para disfrutar en familia, recorrer los

puestos de emprendedores, artesanos y productores locales, acompañando el

talento y la producción de la ciudad en un entorno pensado para compartir y

disfrutar de la temporada invernal.

“Queremos que estas propuestas sean también espacios de encuentro para la

comunidad. La Feria Paseo del Río nos permite reunir a emprendedores,

artesanos, productores y vecinos en una jornada diferente, donde se puede

disfrutar, conocer nuevas propuestas y, al mismo tiempo, apoyar el trabajo

local”, señaló Parra.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo se invita a toda la

comunidad a participar de ambas actividades y acompañar el trabajo de

quienes producen, emprenden y generan valor en Concordia.



