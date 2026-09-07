*CONCORDIA LLEVÓ SU PROPUESTA TURÍSTICA A MONTEVIDEO *
La ciudad participó de la tercera edición de Turismo 360, Feria
Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes, que se desarrolló este
fin de semana en Montevideo, Uruguay. En el marco de la participación de
Entre Ríos, Concordia integró el espacio de promoción junto a Villa Elisa,
Colón y Gualeguaychú, presentando la diversidad de atractivos y propuestas
turísticas de la provincia ante el público uruguayo.
Durante las dos jornadas, se promocionó Concordia mediante folletería y el
intercambio directo con los visitantes, brindando información sobre sus
principales atractivos, como los complejos termales, el patrimonio
histórico, el Castillo San Carlos, las bodegas y viñedos, además de sus
propuestas de naturaleza, cultura y gastronomía. El contacto con el público
uruguayo permitió identificar sus principales consultas e intereses,
aportando información de valor para orientar futuras acciones de promoción
y fortalecer la llegada de turistas a la Capital Nacional del Citrus.
Como parte de la propuesta, se llevó adelante además una degustación de
productos de sabores y productos representativos de la región, como snacks
Dos Hermanos; jugos de arándanos de Rincón de Vida y de naranja de Sol y
Fruta; alfajores de La Maga y Mamazzita; vinos regionales de Bodega
Hermanos Siandra, Finca Fénix y Bodega 5 Generaciones; mermeladas de Cosas
Ricas; nueces caramelizadas del vivero Santa María y cervezas Grün Bauch.
*CONTINÚA LA AGENDA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA*
La agenda de promoción continuará durante septiembre con nuevas
participaciones en importantes encuentros turísticos a nivel nacional y
regional.
El próximo fin de semana, la ciudad estará presente en la 46.ª Fiesta
Nacional del Inmigrante, en Oberá, Misiones. Luego, los días 19 y 20 de
septiembre, participará del 1.er Festival de la Empanada, en Termas del
Daymán, Uruguay. Finalmente, del 26 al 29 de septiembre, la ciudad será
parte de la Feria Internacional de Turismo (FIT), uno de los principales
espacios de promoción turística de Latinoamérica.
De esta manera, la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de
Turismo (EMCONTUR) continúan fortaleciendo la presencia de Concordia en
distintos espacios de promoción, difundiendo sus atractivos, su oferta
turística y su producción regional, con el objetivo de posicionar el
destino, generar nuevos vínculos y ampliar los mercados de llegada de
turistas.
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