*CONCORDIA LLEVÓ SU PROPUESTA TURÍSTICA A MONTEVIDEO *

La ciudad participó de la tercera edición de Turismo 360, Feria

Internacional de Destinos Turísticos Inteligentes, que se desarrolló este

fin de semana en Montevideo, Uruguay. En el marco de la participación de

Entre Ríos, Concordia integró el espacio de promoción junto a Villa Elisa,

Colón y Gualeguaychú, presentando la diversidad de atractivos y propuestas

turísticas de la provincia ante el público uruguayo.

Durante las dos jornadas, se promocionó Concordia mediante folletería y el

intercambio directo con los visitantes, brindando información sobre sus

principales atractivos, como los complejos termales, el patrimonio

histórico, el Castillo San Carlos, las bodegas y viñedos, además de sus

propuestas de naturaleza, cultura y gastronomía. El contacto con el público

uruguayo permitió identificar sus principales consultas e intereses,

aportando información de valor para orientar futuras acciones de promoción

y fortalecer la llegada de turistas a la Capital Nacional del Citrus.

Como parte de la propuesta, se llevó adelante además una degustación de

productos de sabores y productos representativos de la región, como snacks

Dos Hermanos; jugos de arándanos de Rincón de Vida y de naranja de Sol y

Fruta; alfajores de La Maga y Mamazzita; vinos regionales de Bodega

Hermanos Siandra, Finca Fénix y Bodega 5 Generaciones; mermeladas de Cosas

Ricas; nueces caramelizadas del vivero Santa María y cervezas Grün Bauch.

*CONTINÚA LA AGENDA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA*

La agenda de promoción continuará durante septiembre con nuevas

participaciones en importantes encuentros turísticos a nivel nacional y

regional.

El próximo fin de semana, la ciudad estará presente en la 46.ª Fiesta

Nacional del Inmigrante, en Oberá, Misiones. Luego, los días 19 y 20 de

septiembre, participará del 1.er Festival de la Empanada, en Termas del

Daymán, Uruguay. Finalmente, del 26 al 29 de septiembre, la ciudad será

parte de la Feria Internacional de Turismo (FIT), uno de los principales

espacios de promoción turística de Latinoamérica.

De esta manera, la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de

Turismo (EMCONTUR) continúan fortaleciendo la presencia de Concordia en

distintos espacios de promoción, difundiendo sus atractivos, su oferta

turística y su producción regional, con el objetivo de posicionar el

destino, generar nuevos vínculos y ampliar los mercados de llegada de

turistas.

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