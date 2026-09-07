*YA ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL III CONGRESO PEDAGÓGICO
CONCORDIA*
La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y
Cultura, informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para
participar del III Congreso Pedagógico Concordia, que se desarrollará el
próximo miércoles 16 de septiembre en el Centro de Convenciones Concordia,
bajo el lema “Nuevas Escenas para Educar: Vínculos, emociones y tecnologías
para aprender y convivir”.
La propuesta está destinada a docentes de todos los niveles educativos,
equipos directivos, supervisores, estudiantes de formación docente y
equipos técnicos de organismos jurisdiccionales y municipales, y busca
generar un espacio de formación, actualización, reflexión e intercambio en
torno a los desafíos que atraviesa actualmente la educación.
Desde este lunes 7 de septiembre y hasta el miércoles 9 de septiembre, los
interesados podrán completar el formulario de inscripción online, que se
encuentra disponible a través de la cuenta oficial de Instagram de la
Subsecretaría de Educación y Cultura: @concordia.educación.
En ese mismo espacio se continuará compartiendo toda la información
vinculada al Congreso, incluyendo novedades, detalles de la jornada y
aspectos organizativos.
Desde la organización se invita especialmente a quienes forman parte de las
comunidades educativas a sumarse a esta nueva edición y ser parte de una
jornada pensada para encontrarnos, compartir experiencias, incorporar
herramientas y reflexionar colectivamente sobre las nuevas escenas que
atraviesan la tarea de educar.
Una jornada con seis especialistas
El III Congreso Pedagógico contará con la participación de Carlos Sigvardt,
Lorena Guglielmone, Roberto Canay, Luciana Turinetto, Pablo Mainer e Ivana
Pérez, quienes abordarán diferentes temáticas vinculadas a las trayectorias
y los aprendizajes, el impacto de las pantallas, la Inteligencia Artificial
en el aula, los juegos online y la ludopatía, el bienestar emocional
docente, el bullying y la convivencia escolar y la comunicación corporal.
La jornada se desarrollará de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, en el
Centro de Convenciones Concordia, ubicado en Av. San Lorenzo 101.
“Nuevas Escenas para Educar” propone mirar los desafíos de la educación
contemporánea desde una perspectiva integral, entendiendo que enseñar hoy
también implica construir vínculos, cuidar las emociones, comprender nuevas
formas de aprender y utilizar responsablemente las tecnologías.
*DATOS DEL CONGRESO*
III Congreso Pedagógico Concordia
“Nuevas Escenas para Educar: Vínculos, emociones y tecnologías para
aprender y convivir”
Miércoles 16 de septiembre de 2026
9:00 a 12:00 y 14:00 a 17:00 horas
Centro de Convenciones Concordia – Av. San Lorenzo 101
Destinado a: docentes de todos los niveles, equipos directivos,
supervisores, estudiantes de formación docente y equipos técnicos de
organismos jurisdiccionales y municipales.
Inscripciones: del 7 al 9 de septiembre, a través del formulario disponible
en @concordia.educación.
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