*YA ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA EL III CONGRESO PEDAGÓGICO

CONCORDIA*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Educación y

Cultura, informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para

participar del III Congreso Pedagógico Concordia, que se desarrollará el

próximo miércoles 16 de septiembre en el Centro de Convenciones Concordia,

bajo el lema “Nuevas Escenas para Educar: Vínculos, emociones y tecnologías

para aprender y convivir”.

La propuesta está destinada a docentes de todos los niveles educativos,

equipos directivos, supervisores, estudiantes de formación docente y

equipos técnicos de organismos jurisdiccionales y municipales, y busca

generar un espacio de formación, actualización, reflexión e intercambio en

torno a los desafíos que atraviesa actualmente la educación.

Desde este lunes 7 de septiembre y hasta el miércoles 9 de septiembre, los

interesados podrán completar el formulario de inscripción online, que se

encuentra disponible a través de la cuenta oficial de Instagram de la

Subsecretaría de Educación y Cultura: @concordia.educación.

En ese mismo espacio se continuará compartiendo toda la información

vinculada al Congreso, incluyendo novedades, detalles de la jornada y

aspectos organizativos.

Desde la organización se invita especialmente a quienes forman parte de las

comunidades educativas a sumarse a esta nueva edición y ser parte de una

jornada pensada para encontrarnos, compartir experiencias, incorporar

herramientas y reflexionar colectivamente sobre las nuevas escenas que

atraviesan la tarea de educar.

Una jornada con seis especialistas

El III Congreso Pedagógico contará con la participación de Carlos Sigvardt,

Lorena Guglielmone, Roberto Canay, Luciana Turinetto, Pablo Mainer e Ivana

Pérez, quienes abordarán diferentes temáticas vinculadas a las trayectorias

y los aprendizajes, el impacto de las pantallas, la Inteligencia Artificial

en el aula, los juegos online y la ludopatía, el bienestar emocional

docente, el bullying y la convivencia escolar y la comunicación corporal.

La jornada se desarrollará de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, en el

Centro de Convenciones Concordia, ubicado en Av. San Lorenzo 101.

“Nuevas Escenas para Educar” propone mirar los desafíos de la educación

contemporánea desde una perspectiva integral, entendiendo que enseñar hoy

también implica construir vínculos, cuidar las emociones, comprender nuevas

formas de aprender y utilizar responsablemente las tecnologías.

*DATOS DEL CONGRESO*

III Congreso Pedagógico Concordia

“Nuevas Escenas para Educar: Vínculos, emociones y tecnologías para

aprender y convivir”

Miércoles 16 de septiembre de 2026

9:00 a 12:00 y 14:00 a 17:00 horas

Centro de Convenciones Concordia – Av. San Lorenzo 101

Destinado a: docentes de todos los niveles, equipos directivos,

supervisores, estudiantes de formación docente y equipos técnicos de

organismos jurisdiccionales y municipales.

Inscripciones: del 7 al 9 de septiembre, a través del formulario disponible

en @concordia.educación.

--

--

Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Medios de Comunicación" de Grupos de Google.

Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a medios-concordia+unsubscribe@googlegroups.com.

Para ver este debate, visita https://groups.google.com/d/msgid/medios-concordia/CA%2BBg75bQQ8AMog4%3Dygbs-8EQJ-mYPjpniRBtuuC7Y6tQPO_4_A%40mail.gmail.com.