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Local Concordia

DESDE ESTE MARTES RIGEN LOS NUEVOS VALORES EN EL TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

Por Maximiliano José Peisojovich · hace 39 minutos · 28 lecturas · 2 min de lectura

*DESDE ESTE MARTES RIGEN LOS NUEVOS VALORES EN EL TRANSPORTE URBANO DE
PASAJEROS *

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y
Transporte, informa a la comunidad que a partir de este martes 8 de
septiembre, comenzarán a regir los nuevos valores en el servicio de
transporte urbano de pasajeros de la ciudad.

*CUADRO TARIFARIO*

1° Sección/Tarifa Plana: $1930

2° Sección (Tarifa plana + 20%): $2316

3° Sección (Tarifa plana + 40%): $2702

4° Sección (Tarifa plana + 100%): $3860

Nocturno (Tarifa plana + 40%): 2702.

*BOLETO INTEGRADO COMBINADO *

1° Pasaje (Tarifa Plana): $1930

2° Pasaje misma sección durante un ventanal temporal 50 minutos (Tarifa
plana 100%): SIN COSTO

3° Pasaje en resto de los casos (Tarifa plana - 45% Tarifa Social): $1039.

*CATEGORÍAS POR ATRIBUTOS *

Pasajero menor de 3 años (Tarifa plana -100%): SIN COSTO

Pasajero con discapacidad (Tarifa plana -100%): SIN COSTO

Pasajero con certificado INCUCAI (Tarifa plana -100%): SIN COSTO

Pasajero Estudiante Primario (Tarifa plana -100%): SIN COSTO

Pasajero Estudiante Secundario (Tarifa plana -100%): SIN COSTO

Pasajero Estudiante Universitario (Tarifa plana -70%): $579

Pasajero Docente dependiente del C.G.E. de la Provincia de Entre Ríos
(Tarifa Plana 0 $): $0

Pasajero Concordiense- Boleto Concordiense (Tarifa Plana -30% descuento):
$1351.

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