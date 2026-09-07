*DESDE ESTE MARTES RIGEN LOS NUEVOS VALORES EN EL TRANSPORTE URBANO DE
PASAJEROS *
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y
Transporte, informa a la comunidad que a partir de este martes 8 de
septiembre, comenzarán a regir los nuevos valores en el servicio de
transporte urbano de pasajeros de la ciudad.
*CUADRO TARIFARIO*
1° Sección/Tarifa Plana: $1930
2° Sección (Tarifa plana + 20%): $2316
3° Sección (Tarifa plana + 40%): $2702
4° Sección (Tarifa plana + 100%): $3860
Nocturno (Tarifa plana + 40%): 2702.
*BOLETO INTEGRADO COMBINADO *
1° Pasaje (Tarifa Plana): $1930
2° Pasaje misma sección durante un ventanal temporal 50 minutos (Tarifa
plana 100%): SIN COSTO
3° Pasaje en resto de los casos (Tarifa plana - 45% Tarifa Social): $1039.
*CATEGORÍAS POR ATRIBUTOS *
Pasajero menor de 3 años (Tarifa plana -100%): SIN COSTO
Pasajero con discapacidad (Tarifa plana -100%): SIN COSTO
Pasajero con certificado INCUCAI (Tarifa plana -100%): SIN COSTO
Pasajero Estudiante Primario (Tarifa plana -100%): SIN COSTO
Pasajero Estudiante Secundario (Tarifa plana -100%): SIN COSTO
Pasajero Estudiante Universitario (Tarifa plana -70%): $579
Pasajero Docente dependiente del C.G.E. de la Provincia de Entre Ríos
(Tarifa Plana 0 $): $0
Pasajero Concordiense- Boleto Concordiense (Tarifa Plana -30% descuento):
$1351.
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