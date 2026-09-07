CARTA PÚBLICA A LOS CIUDADANOS DE CONCORDIA

A nuestros vecinos, a nuestras instituciones y a quienes tienen la responsabilidad de gobernar:

Concordia es una ciudad que conoce el agua. Conoce el río Uruguay, conoce las inundaciones y conoce, por experiencia, las consecuencias que puede tener no anticiparse a una situación que luego resulta imposible de controlar.

Por eso, frente a las circunstancias que estamos atravesando y ante las advertencias sobre posibles cotas elevadas del río, creemos que no podemos permitirnos tomar esta situación con liviandad.

La prevención no puede comenzar cuando el agua ya está entrando a nuestras casas.

Debe comenzar ahora.

Como ciudadanos, solicitamos al Municipio de Concordia, al Gobierno de Entre Ríos y al Gobierno Nacional que intervengan de manera inmediata, coordinada y responsable para evaluar el estado de las defensas, los sistemas de bombeo, los desagües, los sectores críticos y todos aquellos puntos que puedan comprometer la seguridad de nuestra población.

Tenemos además una particularidad que no puede ser ignorada: Concordia está aguas abajo de la represa de Salto Grande. Esto exige una planificación permanente, información clara y coordinación entre todos los organismos que tienen responsabilidad sobre el manejo del río y la emergencia.

No estamos reclamando alarmismo.

Estamos reclamando prevención.

No queremos esperar a que una emergencia nos obligue a improvisar evacuaciones, trasladar familias, proteger bienes o lamentar daños que podrían haberse evitado.

Por eso convocamos también a los ciudadanos de Concordia a mantenerse informados, a colaborar y a exigir responsablemente que las autoridades actúen antes de que sea demasiado tarde.

La prevención no tiene color político.

La seguridad de los concordienses tampoco.

Si el río finalmente no alcanza niveles preocupantes, habremos hecho lo correcto: prepararnos y haber prevenido.

Pero si el escenario se agrava, no podremos decir que no sabíamos que existía el riesgo.

Concordia merece que sus autoridades estén un paso adelante del agua y no detrás de ella.

Hoy pedimos algo sencillo, pero fundamental:

PREVENCIÓN. INFORMACIÓN. COORDINACIÓN. ACCIÓN INMEDIATA.

Por nuestras familias.

Por nuestros barrios.

Por nuestra ciudad.

Por Concordia.