*CONCORDIA PRESENTA EL CICLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES “PAISAJES Y MEMORIAS
DE LA ENTRE RÍOS PROFUNDA”*
La propuesta, organizada en el marco del 30° aniversario de la inauguración
del Museo de Antropología y Ciencias Naturales “Nelson Oscar Vassallo”,
contará con siete conferencias virtuales entre septiembre y noviembre con
el objetivo de generar un espacio de divulgación, reflexión e intercambio
en torno a los paisajes, las memorias y el patrimonio de la provincia de
Entre Ríos.
Las inscripciones estarán habilitadas a partir del 7 de septiembre, con
cupos limitados. Cabe remarcar que se entregarán certificados de asistencia
a quienes participen de las actividades.
La iniciativa es organizada conjuntamente por el Museo de Antropología y
Ciencias Naturales “Nelson Oscar Vassallo” y la Coordinación de Museos y
Gestión Patrimonial, ambos dependiente de la Subsecretaría de Turismo; el
Centro de Investigación Científica y Tecnológica (CICYTTP-CONICET/Entre
Ríos/UADER) y el Instituto de Profesorado Concordia (IPC).
*CICLOS DE CONFERENCIAS VIRTUALES*
*30 de septiembre - 18 horas:* “Árboles fosilizados asociados a formaciones
fluviales y palustres cuaternarias de la cuenca del Río Uruguay” a cargo de
la Dra. R. Soledad Ramos (investigadora independiente CONICET. Laboratorio
de Paleobotánica CICyTTP - CONICET, Gob. de Entre Ríos UADER).
*8 de octubre - 19 horas:* “Los usos de las plantas a lo largo del tiempo
en Entre Ríos” a cargo de la Dra. María de los Milagros Colobig (Espacio
D-Ciencia CICyTTP - CONICET, Gob. de Entre Ríos UADER).
*16 de octubre - 19 horas:* “Manejo de fauna exótica para la conservación
de la fauna autóctona y el ambiente” a cargo de la Dra. Melina Simoncini
(investigadora independiente del CONICET y vicedirectora del CICyTTP -
CONICET, Entre Ríos UADER) y del Dr. Carlos Piña (investigador principal
del CONICET - CICyTTP, Entre Ríos UADER. Diamante).
*24 de octubre - 17:30 horas:* “Vertebrados del neógeno de la provincia de
Entre Ríos” a cargo del Dr. Jorge Ignacio Noriega (investigador principal
del CONICET. CICyTTP, Gob. de Entre Ríos UADER. Profesor titular en
Facultad de Ciencia y Tecnología UADER).
*30 de octubre - 19 horas:* “La flora de Entre Ríos: un viaje por la
diversidad de nuestros paisajes” a cargo de la Dra. Estela Elizabeth
Rodríguez (docente investigadora y Prof. Adjunta en las cátedras de
Botánica General y Sistemática Vegetal II/ FCYT - UADER).
*6 de noviembre - 19 horas:* “Los bosques del mioceno: una ventana al
pasado de la costa del Río Paraná” a cargo de la Lic. Camila Martinez
(becaria doctoral del CONICET, doctorando de la UNC) y M. Jimena Franco
(investigadora independiente CONICET, Prof. Adjunta en instrucción a la
biología de la Lic. en Biología FCyT UADER).
*13 de noviembre - 19 horas:* “Cuando Entre Rios tenía manglares. Nuevos
hallazgos sobre el antiguo mar paranaense” a cargo de la Dra. Eliana Moya
(Lab. de paleobotánica del CICyTTP, Gob. de Entre Ríos UADER. Investigadora
asistente en CONICET y docente en la FCyT UADER) y de la Dra. Noelia Isabel
Patterer (laboratorio de paleobotánica del CICyTTP, CONICET, Gob. de Entre
Ríos UADER. Investigadora adjunta en CONICET y docente en la FCyT UADER).
Para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse al
correo electrónico del Museo: museoantropologicocdia@gmail.com
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