*CONCORDIA PRESENTA EL CICLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES “PAISAJES Y MEMORIAS

DE LA ENTRE RÍOS PROFUNDA”*

La propuesta, organizada en el marco del 30° aniversario de la inauguración

del Museo de Antropología y Ciencias Naturales “Nelson Oscar Vassallo”,

contará con siete conferencias virtuales entre septiembre y noviembre con

el objetivo de generar un espacio de divulgación, reflexión e intercambio

en torno a los paisajes, las memorias y el patrimonio de la provincia de

Entre Ríos.

Las inscripciones estarán habilitadas a partir del 7 de septiembre, con

cupos limitados. Cabe remarcar que se entregarán certificados de asistencia

a quienes participen de las actividades.

La iniciativa es organizada conjuntamente por el Museo de Antropología y

Ciencias Naturales “Nelson Oscar Vassallo” y la Coordinación de Museos y

Gestión Patrimonial, ambos dependiente de la Subsecretaría de Turismo; el

Centro de Investigación Científica y Tecnológica (CICYTTP-CONICET/Entre

Ríos/UADER) y el Instituto de Profesorado Concordia (IPC).

*CICLOS DE CONFERENCIAS VIRTUALES*

*30 de septiembre - 18 horas:* “Árboles fosilizados asociados a formaciones

fluviales y palustres cuaternarias de la cuenca del Río Uruguay” a cargo de

la Dra. R. Soledad Ramos (investigadora independiente CONICET. Laboratorio

de Paleobotánica CICyTTP - CONICET, Gob. de Entre Ríos UADER).

*8 de octubre - 19 horas:* “Los usos de las plantas a lo largo del tiempo

en Entre Ríos” a cargo de la Dra. María de los Milagros Colobig (Espacio

D-Ciencia CICyTTP - CONICET, Gob. de Entre Ríos UADER).

*16 de octubre - 19 horas:* “Manejo de fauna exótica para la conservación

de la fauna autóctona y el ambiente” a cargo de la Dra. Melina Simoncini

(investigadora independiente del CONICET y vicedirectora del CICyTTP -

CONICET, Entre Ríos UADER) y del Dr. Carlos Piña (investigador principal

del CONICET - CICyTTP, Entre Ríos UADER. Diamante).

*24 de octubre - 17:30 horas:* “Vertebrados del neógeno de la provincia de

Entre Ríos” a cargo del Dr. Jorge Ignacio Noriega (investigador principal

del CONICET. CICyTTP, Gob. de Entre Ríos UADER. Profesor titular en

Facultad de Ciencia y Tecnología UADER).

*30 de octubre - 19 horas:* “La flora de Entre Ríos: un viaje por la

diversidad de nuestros paisajes” a cargo de la Dra. Estela Elizabeth

Rodríguez (docente investigadora y Prof. Adjunta en las cátedras de

Botánica General y Sistemática Vegetal II/ FCYT - UADER).

*6 de noviembre - 19 horas:* “Los bosques del mioceno: una ventana al

pasado de la costa del Río Paraná” a cargo de la Lic. Camila Martinez

(becaria doctoral del CONICET, doctorando de la UNC) y M. Jimena Franco

(investigadora independiente CONICET, Prof. Adjunta en instrucción a la

biología de la Lic. en Biología FCyT UADER).

*13 de noviembre - 19 horas:* “Cuando Entre Rios tenía manglares. Nuevos

hallazgos sobre el antiguo mar paranaense” a cargo de la Dra. Eliana Moya

(Lab. de paleobotánica del CICyTTP, Gob. de Entre Ríos UADER. Investigadora

asistente en CONICET y docente en la FCyT UADER) y de la Dra. Noelia Isabel

Patterer (laboratorio de paleobotánica del CICyTTP, CONICET, Gob. de Entre

Ríos UADER. Investigadora adjunta en CONICET y docente en la FCyT UADER).

Para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse al

correo electrónico del Museo: museoantropologicocdia@gmail.com

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