*EL MUNICIPIO Y PROVINCIA FORTALECEN EL TRABAJO TERRITORIAL PARA PROMOVER
LA AGRICULTURA FAMILIAR*
En el marco del trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno de
Entre Ríos, se llevó adelante una recorrida por distintos espacios de la
ciudad vinculados con la agricultura familiar, la producción de alimentos y
la promoción de hábitos saludables.
La jornada contó con la participación de la Directora de Agricultura de la
Provincia de Entre Ríos, Carina Gallego, junto a integrantes de la
Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia.
Durante el recorrido se visitaron instituciones educativas, productores de
la agricultura familiar y familias que forman parte del programa Huerta
Familiar, con el objetivo de conocer las experiencias que se desarrollan en
el territorio, intercambiar conocimientos y fortalecer las políticas de
acompañamiento a quienes producen sus propios alimentos.
La visita de la funcionaria provincial permitió fortalecer el vínculo y la
articulación entre los distintos actores que trabajan en el desarrollo de
la horticultura familiar, poniendo en valor las iniciativas que llevan
adelante diariamente vecinos y familias de Concordia.
Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo destacaron la importancia de
acompañar estas experiencias, que contribuyen a promover una alimentación
saludable, fomentar la producción para el autoconsumo y fortalecer la
horticultura familiar como una herramienta de desarrollo y bienestar para
las familias.
En este sentido, el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide,
destacó el valor del trabajo territorial y señaló: “Es fundamental estar
cerca de nuestros vecinos, conocer sus experiencias y acompañar cada
iniciativa que contribuya a producir alimentos saludables. El trabajo
conjunto con la Provincia nos permite fortalecer estas políticas y seguir
generando herramientas para las familias que apuestan a la agricultura
familiar”.
La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo
Productivo, continuará fortaleciendo la articulación con organismos
provinciales, instituciones y vecinos, promoviendo iniciativas vinculadas a
la producción local, la agricultura familiar y el acceso a una alimentación
saludable.
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