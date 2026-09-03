*EL MUNICIPIO Y PROVINCIA FORTALECEN EL TRABAJO TERRITORIAL PARA PROMOVER

LA AGRICULTURA FAMILIAR*

En el marco del trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno de

Entre Ríos, se llevó adelante una recorrida por distintos espacios de la

ciudad vinculados con la agricultura familiar, la producción de alimentos y

la promoción de hábitos saludables.

La jornada contó con la participación de la Directora de Agricultura de la

Provincia de Entre Ríos, Carina Gallego, junto a integrantes de la

Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia.

Durante el recorrido se visitaron instituciones educativas, productores de

la agricultura familiar y familias que forman parte del programa Huerta

Familiar, con el objetivo de conocer las experiencias que se desarrollan en

el territorio, intercambiar conocimientos y fortalecer las políticas de

acompañamiento a quienes producen sus propios alimentos.

La visita de la funcionaria provincial permitió fortalecer el vínculo y la

articulación entre los distintos actores que trabajan en el desarrollo de

la horticultura familiar, poniendo en valor las iniciativas que llevan

adelante diariamente vecinos y familias de Concordia.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo destacaron la importancia de

acompañar estas experiencias, que contribuyen a promover una alimentación

saludable, fomentar la producción para el autoconsumo y fortalecer la

horticultura familiar como una herramienta de desarrollo y bienestar para

las familias.

En este sentido, el secretario de Desarrollo Productivo Sebastián Arístide,

destacó el valor del trabajo territorial y señaló: “Es fundamental estar

cerca de nuestros vecinos, conocer sus experiencias y acompañar cada

iniciativa que contribuya a producir alimentos saludables. El trabajo

conjunto con la Provincia nos permite fortalecer estas políticas y seguir

generando herramientas para las familias que apuestan a la agricultura

familiar”.

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo

Productivo, continuará fortaleciendo la articulación con organismos

provinciales, instituciones y vecinos, promoviendo iniciativas vinculadas a

la producción local, la agricultura familiar y el acceso a una alimentación

saludable.

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